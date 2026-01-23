Sevilla - Athletic Club: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla recibirá en el Ramón Sánchez-Pizjuán al Athletic Club en un duelo al que ambos llegan con necesidad de puntuar e inmersos en una crisis de resultados. Tanto los hispalenses como los vizcaínos han perdido tres de sus últimos cuatro partidos ligueros y sumado un puntos de los últimos 12 en juego, lo que ha provocado que se acerque el descenso, a dos puntos del Sevilla y cinco del Athletic.

POSIBLES ALINEACIONES

Sevilla: Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Gudelj, Kike Salas, Suazo; Agoume, Sow; Peque, Adams y Oso.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Paredes, Vivian, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Navarro, Sancet, Nico Williams; y Berenguer.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Sevilla y Athletic Club de la jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 24 de enero a las 18.30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

DÓNDE VER

El duelo entre los hispalenses y los leones se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.