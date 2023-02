El Sevilla encuentra la cura en la Liga Europa con una goleada ante el PSV

Los goles de En-Nesyri, Ocampos y Gudelj permiten a los hispalenses iniciar con buen pie su competición fetiche

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla inició este jueves su andadura en la Liga Europa con una importante victoria (3-0) en la ida de los dieciseisavos de final ante el PSV neerlandés tras una exhibición ofensiva de los hispalenses para alargar su buena dinámica en el Sánchez-Pizjuán y encontrar su consolidación al fin tras meses de zozobra e inestabilidad.

El conjunto que dirige Jorge Sampaoli, que supo apagar los fuegos del descenso en LaLiga con cuatro triunfos en los últimos seis compromisos domésticos, volvió a hacer del feudo sevillista un fortín, sumando su quinta victoria consecutiva en casa. Los goles de En-Nesyri, Ocampos, que completó su mejor noche con la camiseta sevillista tras su regreso en este mercado de invierno, y Gudelj fueron suficiente para acabar con las esperanzas de un pobre PSV.

Los hispalenses cambiaron el chip para estar a la altura en su competición fetiche -han ganado 6 Europa League y UEFA- ante el conjunto dirigido por Ruud van Nistelrooy, que amagó con dar la sorpresa al comienzo, pero que acabó sometido en campo propio ante un conjunto local que volvió a mostrar su mejor versión.

Así, el Sevilla se vio sobrepasado al principio por un cuadro neerlandés que salió más enchufado de inicio. De hecho, el primer acercamiento serio llegó por parte de los visitantes cuando Saibari obligó a Bono a tirar de reflejos para evitar el primero de la noche. Esto, sumado a la lesión de Badé a los 15 minutos, cambió por completo los planes de un conjunto hispalense al que le costó reaccionar.

Aún así, los españoles, que fueron de menos a más, empezaron a darle la vuelta al choque con una mayor profundidad por las bandas de Jesús Navas y Bryan Gil. Ambos acapararon todo el fútbol ofensivo de un Sevilla que acabó encontrando el premio del gol al filo del descanso. Precisamente fue el capitán sevillista el que sirvió un centro lateral a En-Nesyri, que anotó desde el corazón del área su décimo gol de la temporada.

Ya en la segunda parte los de Sampaoli quisieron aprovechar el golpe anímico para mantener su inercia y seguir apretando a una defensa neerlandesa que vio como a los cinco minutos de volver de vestuarios volvían a encajar. Lucas Ocampos, recién incorporado, se sacaba de la manga una obra de arte para anotar el segundo de los suyos. El argentino pinchó una pelota de espaldas a la portería y con las mismas se giró para conectar una volea que golpeó en el palo antes de entrar en la portería.

Buenos minutos del conjunto hispalense que a partir de ahí sacó el rodillo a relucir para terminar de sentenciar el choque poco después. Esta vez fue Gudelj el que se aprovechó del ímpetu sevillista para noquear a los neerlandeses después de hacer bueno un taconazo de Ocampos en el interior del área. Un duro golpe que acabó definitivamente con las esperanzas de los de Ruud van Nistelrooy.

Además, el dominio de balón impuesto por los sevillistas ya no dio opciones a un PSV que se resistió a bajar los brazos tan pronto, pero que no llegó a asustar. Aunque estuvo a punto de recortar distancias con el disparo de Veerman al palo cumplido el 80', el marcador no volvió a moverse hasta el pitido final.

FICHA TÉCNICA.

--ALINEACIONES:

--RESULTADO: SEVILLA, 3 - PSV, 0 (1-0, al descanso).

SEVILLA: Bono; Jesús Navas, Badé (Fernando, min.16), Gudelj, Nianzou, Acuña (Montiel, min.70); Rakitic, Jordán, Bryan Gil (Ocampos, min.46), Óliver Torres (Lamela, min.70); En-Nesyri (Suso, min.62).

PSV: Benítez; Teze, Ramalho (Obispo, min.90), Branthwaite, Van Aaholt (Mauro Junior, min.74); Sangaré, Til (Hazard, min.62), Veerman; Saibari (Mwene, min.90), De Jong (Silva, min.62) y Xavi Simons.

--GOLES.

1-0, minuto 46. En-Nesyri.

2-0, minuto 50. Ocampos.

3-0, minuto 55. Gudelj.

--ÁRBITRO: Radu Petrescu (RUM). Amonestó a Gudelj (min.59) y a Lamela (min.89) por parte del Sevilla.

--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.