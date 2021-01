El Sevilla mide su fortaleza en Eibar y Villarreal y Real deciden quien sigue el tren Champions

Valencia y Elche viven un derbi regional por la permanencia

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla tratará de trasladar este sábado a Ipurua su actual buen estado de forma para defender su cuarta plaza en LaLiga Santander del acoso del Villarreal y la Real Sociedad, que se verán las caras en un duelo directo en La Cerámica, mientras que el alicaído Valencia y el necesitado Elche vivirán un derbi regional con la permanencia como objetivo, en partidos correspondientes a la vigesimoprimera jornada del campeonato.

En Eibar será donde empiece la acción sabatina (14.00 horas) con un atractivo duelo entre el conjunto guipuzcoano y un Sevilla que parece estar atravesando su mejor momento de la campaña, pero que ya fue sorprendido por su rival en la primera vuelta.

Los 'armeros' ganaron por 0-1 en el Ramón Sánchez-Pizjuán y ahora los sevillistas quieren tomarse la revancha para mantenerse en la 'zona Champions' de la tabla y situarse provisionalmente terceros, aunque no pueden olvidar tampoco su última visita, saldada con una derrota por 3-2 pese a ir ganando 0-2 a la hora de partido.

En 2021, los de Julen Lopetegui sólo han sufrido el tropiezo en el Wanda Metropolitano y llegan muy animados a esta visita al Eibar tras sus sendos 3-0 con buen juego ante el Cádiz en Liga y ante el Valencia en Copa. Ante los cadistas, el protagonista fue En-Nesiry, con su 'hat-trick', y todo hace indicar que el marroquí volverá a ser el '9' titular, pese a que el miércoles fue Luuk de Jong el que brilló con un doblete.

Al que no se espera en el equipo es al recién llegado 'Papu' Gómez, que viajará, pero que ha llegado a Nervión con poco ritmo competitivo para ir compitiendo por un puesto en el once donde podría volver Diego Carlos tras superar el coronavirus, mientras que Jesús Navas está 'tocado' y podría dejar su sitio a Aleix Vidal, y Gudelj está sancionado. Ocampos y Fernando, que descansaron ante los de Javi Gracia, también deberían volver a la titularidad.

Por su parte, el Eibar espera volver a mostrarse como un rival complicado para el Sevilla como ya lo fue la semana pasada ante el Atlético de Madrid para intentar dejar atrás una mala racha de cuatro partidos, incluida la eliminatoria copera ante el Navalcarnero, sin ganar y con sólo el punto del pasado domingo en Balaídos como mejor premio.

De todos modos, a los de José Luis Mendilibar les está costando mucho esta campaña sacar sus partidos en Ipurua. De hecho, son el peor equipo del campeonato, con sólo siete puntos de 30 posibles, una única victoria, ante el Granada y mucha flojera ofensiva (5 goles), que pueden pagar ante un rival que defiende bien.

Pese a esto, se mantiene con 20 puntos fuera del descenso, que tiene a dos y con el que espera coger más terreno en un partido 'especial' para Bryan Gil. Arbilla vuelve tras cumplir sanción para un once donde podría haber 'trivote'.

VILLARREAL Y REAL EXAMINAN SUS OPCIONES 'CHAMPIONS'

Además, a las 21.00 horas, el Estadio de la Cerámica será el escenario de un atractivo duelo entre el Villarreal y la Real Sociedad, quinto y sexto clasificados, que se jugarán tres puntos para ver quien sigue enganchado el 'tren Champions'.

El 'Submarino Amarillo' está a dos puntos del Sevilla y los 'txuri-urdines' algo más lejos, a cinco, por lo que necesitan asaltar el fortín del conjunto castellonense para no descolgarse aún más de esa pelea y no poner en peligro su sexta plaza.

Los estados de forma y anímicos son diferentes en ambos equipos, que ya demostraron su igualdad en la primera vuelta donde empataron a un tanto en el Reale Arena. Entonces, los de Unai Emery dejaron en seis la racha de victorias seguidas que llevaban los de Imanol Alguacil, que andaban entonados y peleando por la cabeza de la clasificación.

Pero desde ese empate del 29 de noviembre, la Real sólo ha sido capaz de ganar un partido más, el derbi vasco, una muestra de que no está al nivel de ese primer tramo de campaña. Además, para dejar más 'tocada' la moral realista, el pasado martes firmó su eliminación en la Copa del Rey, torneo en el que año pasado alcanzó la final, tras caer 3-1 ante el Betis en la prórroga.

Mejor está el Villarreal, un conjunto muy sólido y que esta temporada sólo ha perdido dos encuentros, ambos a domicilio, en Camp Nou y Sánchez-Pizjuán, ya que ninguno de sus diez visitantes ha ganado todavía en su estadio. En este 2021 tampoco conoce la derrota y llega al duelo directo con el ánimo de sí haber logrado el pase a los cuartos coperos, aunque con sufrimiento en Montilivi (0-1) y con ganas de resarcirse de sus dos empates consecutivos ante Granada y Huesca.

Emery sigue sin su goleador Gerard Moreno, Mario Gaspar y Chukwueze, aunque sí con Yeremi Pina para conformar un once que posiblemente volverá a defensa de cuatro tras los tres centrales en El Alcoraz. Alguacil tiene bajas importantes como la de Zubeldia, cuyo sitio debería ser para Aritz Elustondo, y la de Silva.

DERBI IMPORTANTE PARA VALENCIA Y ELCHE

Finalmente, en Mestalla (18.30 horas), el Valencia tendrá también un importante duelo directo, pero en su caso de cara a alejarse del descenso, ante un Elche, penúltimo clasificado y que tampoco atraviesa sus mejores momentos.

Este derbi regional les llega a los dos equipos en un momento dubitativo, aunque por el desarrollo de la temporada parece que el conjunto de Javi Gracia lleva así desde su inicio, mientras que el de Jorge Almirón está en una mala dinámica, precisamente desde su cruce con los 'che' en el Martínez Valero.

Los franjiverdes se impusieron entonces por 2-1 para confirmar su buen inicio, pero no han vuelto a ganar un partido en Liga desde ese día y en este 2021 sólo ha sumado un punto de los 12 disputados, lo que le ha llevado a los puestos de descenso.

Pero a sólo tres puntos está un Valencia que no arranca y que el paso de las jornadas evidencia que si no reacciona pronto tendrá que pelear por no estar en los puestos bajos. El equipo valencianista sigue sin ser capaz de encadenar visitas y llega al partido tras dejar muy mala imagen en la Copa ante el Sevilla, que le endosó un 3-0 en 45 minutos.

Para volver a ganar en Mestalla, lo que no hace desde la goleada al Real Madrid del 8 de noviembre, Gracia podrá contar con Guillamón, al que le han concedido la cautelar como al técnico, y con Cheryshev, que estaba 'tocado', mientras que Almirón sigue con la baja de Fidel para un once donde la duda puede estar entre Tete Morente y Víctor Rodríguez en el medio.

--HORARIOS DEL SÁBADO EN LA JORNADA 21 DE LALIGA SANTANDER.

Eibar-Sevilla. Sánchez Martínez (C.Murciano) 14.00.

Real Madrid-Levante. Medié Jiménez (C.Catalán) 16.15.

Valencia-Elche. González Fuertes (C.Asturiano) 18.30.

Villarreal-R.Sociedad. Díaz de Mera Escuderos (C.C-manchego) 21.00.