El Sevilla quiere asentarse en Europa a costa del tocado Levante

Archivo - José Ángel Carmona e Iván Romero en el Sevilla FC-Levante UD de la pasada temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC busca este lunes en el Ciutat de València (21.00 horas), en el último partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports, una victoria que le permita asentarse en posiciones europeas, frente a un Levante UD que necesita alejar el descenso.

Los de Luis García Plaza, que iniciaron la jornada quintos con 13 puntos, retoman la competición tras el parón internacional con la intención de dejar atrás la derrota en casa ante el líder FC Barcelona (1-3), que interrumpió una racha de dos triunfos consecutivos y tres jornadas seguidas puntuando.

Sus cuatro victorias, un empate y dos derrotas han permitido al conjunto nervionense fraguar su mejor inicio en los primeros siete partidos de la temporada desde la 2021-22. Además, sus dos únicos tropiezos hasta el momento han llegado en casa -frente a Barça y Atlético de Madrid-, y a domicilio se mantiene invicto -dos triunfos y un empate-.

Enfrente, el Levante solo ha conseguido sumar un punto de los últimos nueve posibles. Las derrotas ante el Barça (4-2) y ante el Villarreal (3-1) justo antes del parón le han dejado en una situación delicada, con cinco puntos, los mismos que mantienen en zona de descenso al Elche CF.

Ahora, los de Luís Castro esperan recuperar su fortaleza en el Ciutat de València, donde hasta la llegada de los azulgranas habían encadenado ocho encuentros invictos entre este curso y el anterior -siete triunfos y un empate-.

El cuadro levantinista se mantiene pendiente de los tocados Hugo Sotelo, Karl Etta Eyong y Alejandro Primo, mientras que los andaluces no podrán contar con Marcao, con una lesión en el recto anterior, mientras que Lucas Stassin es duda por molestias en el aductor.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

Levante UD - Sevilla FC. Cordero Vega (C.Cántabro) 21.00.