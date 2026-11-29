Real Sociedad - Sevilla FC - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla venció (2-4) a la Real Sociedad en la jornada 14 de LaLiga EA Sports y el Villarreal sacó también una importante victoria a domicilio contra el RC Celta (1-2), mientras que Valencia y Osasuna empataron este domingo en Mestalla (1-1).

El conjunto andaluz tomó Anoeta desde una gran primera mitad, bien ordenado en defensa y con goles. El 0-1 de Félix Correia fue a los dos minutos, lo cual ayudó a ese buen hacer de los de Luis García Plaza. Rubén Vargas dobló la renta y la Real no supo generar peligro hasta el segundo tiempo, con la entrada de Mikel Oyarzabal.

El campeón del mundo peinó el balón del 1-2 de Luka Sucic al poco de la reanudación, pero el Sevilla se mantuvo de pie. El VAR anuló un gol a Juan Iglesias por una supuesta falta a Álex Remiro, mal en la salida el meta 'txuri-urdin', y Oyarzabal tuvo el empate en un disparo desviado. En un loco desenlace, Youssouf Fofana e Isaac Romero llevaron los tres puntos a Nervión.

El 2-3 de Dani Díaz dio emoción por momentos, pero el Sevilla se colocó quinto con justicia, disfrutando como hacía mucho tiempo, pasando en la clasificación aunque con los mismos 22 puntos a la propia Real, con tres derrotas en los últimos cuatro partidos los vascos, y acusando el desgaste de la Liga Europa.

Por su parte, el 'Submarino' conquistó Vigo con los torpedos de Georges Mikautadze, doblete que dio aire a Iñigo Pérez y a un Villarreal que evitó alejarse más de la zona noble (18 puntos). Pese a que el fútbol no fluye, el equipo amarillo aprovechó la visita a otro cuadro en horas bajas, un Celta que no gana en Liga desde hace más de un mes y se queda un punto por encima del descenso.

Los errores de hecho condenaron a un Celta que a los tres minutos concedió el penalti del 0-1, sin piedad el VAR en una mano de Javi Rueda. Al Villarreal se le notó falta de fe en sí mismo y, sin saber bien qué hacer con el balón, se lo robó el Celta para el 1-1 de Ferran Jutglà. Sin embargo, el propio delantero local quedó señalado en la acción del 1-2 de Mikautadze en la reanudación.

Ahí sí mejoró el fútbol del 'Submarino' y, aunque el Celta generó alguna ocasión sobre todo con Hugo Álvarez, el triunfo voló de Balaídos. Además, entre un Valencia que no sabe ganar en casa y un Osasuna que baja mucho lejos de su feudo, el empate era previsible en Mestalla. El equipo 'rojillo' llegó a enmudecer a la afición 'che' con un gol en el 88' de Asier Osambela, pero el VAR lo anuló por mano. Los de Jagoba Arrasate también habían golpeado primero.

Rubén García, recién entrado al campo, adelantó a los visitantes a la hora de encuentro, después de un primer tiempo donde Osasuna apretó en la presión y el Valencia fue entrando en calor para incluso estar más cerca del gol, vital el meta visitante Sergio Herrera. Con el 0-1, Javier Aguirre también buscó soluciones en el banquillo y le salió la de Hugo Duro, aunque los 'che' siguen con la zona roja quemando y Osasuna, en mitad de tabla.