Sheila García: "El partido contra la Roma demuestra la ambición que tenemos"

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La futbolista del Real Madrid Sheila García defendió que el partido ante la Roma de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions femenina "demuestra la ambición" del conjunto merengue, "preparado para hacer un gran año" y "conseguir un gran resultado", mientras aseguró que han trabajado para dar su "mejor versión" en el duelo de este jueves ante el Paris Saint-Germain.

"El equipo está en un momento muy positivo. La pretemporada que hicimos nos ha ayudado a coger ritmo y a poder absorber las nuevas ideas que ha traído Pau (Quesada). Hemos pasado una fase de adaptación y ahora estamos en un momento muy bueno, las jugadoras estamos con la confianza alta y todas luchamos por el equipo", analizó la embajadora de New Balance, presentando el último modelo de botas Tekela v5.

García considera que "se nota" que todas están ya "conectadas, tanto en ataque como en defensa", lo que les aporta "seguridad en cada jugada". "Individualmente me siento bien, con confianza, y colectivamente creo que el grupo tiene muchas ganas de demostrar todo lo que hemos trabajado", apuntó.

En concreto, confesó que se le ponen "los pelos de punta" cada vez que escucha el himno de la Champions. "Es un sentimiento que no se puede explicar. Cualquier jugadora te diría que tener la suerte de jugar esta competición es algo único. Desde pequeña siempre sueñas con jugar la máxima competición europea y ahora que puedo hacerlo, simplemente disfruto al máximo cada segundo y doy lo mejor de mi para el equipo", relató.

"Año a año crecemos en esta competición y creo que este año no será una excepción. El equipo está preparado para hacer un gran año y es un sueño para todas conseguir un gran resultado en la Women's Champions League, el partido contra la Roma demuestra la ambición que tenemos", agregó sobre el estreno continental este curso con triunfo por 6-2 ante el conjunto italiano.

Ahora, su rival este jueves será el PSG, uno de "los mejores equipos de Europa" y al que tienen "mucho respeto". "El equipo ha trabajado mucho para llegar a momentos así y dar su mejor versión. El equipo va con mucha ambición a este partido y el Real Madrid está preparado para sacar un buen resultado de París", dijo.

Además, aseguró que jugar con España es "un sueño", cuando arranca "una nueva etapa en la selección" liderada por la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez. "Ella ha sido un referente dentro del fútbol femenino de nuestro país y estoy segura de que lo hará muy bien en la selección. Respecto a mí, siempre trabajo mucho y doy lo mejor para que cuando llegue ese momento tener la opción de estar entre las seleccionadas", afirmó.

"Creo que lo primero que viene a la cabeza es ganar un gran título con la selección española, pero sinceramente, yo soy muy madridista desde pequeña, el Real Madrid es el club de mis sueños, donde siempre quise estar y ganar la Women's Champions League aquí, sería algo increíble", concluyó.