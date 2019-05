Silvia Meseguer: "Tenemos que luchar porque lo del Metropolitano sea más normal"

Publicado 27/05/2019 13:21:42 CET

La jugadora del Atlético de Madrid Femenino e internacional con la selección Silvia Meseguer reconoció que ver el Wanda Metropolitano con más de 60.000 personas fue "impresionante", pero admitió que esa "no es la realidad" actual del fútbol femenino, al mismo tiempo que demandó la necesidad de que el primer convenio colectivo debe proporcionar a todas las futbolistas unas condiciones de trabajo que las hagan "rendir mejor".

"Tenía muchas ganas de que llegara ese momento (partido de liga en el Wanda Metropolitano ante el FC Barcelona). Llevo 6 años y me hecho mucho del 'Atleti'. Salir, ver cómo corean tu nombre y ver el estadio lleno fue impresionante, no se va a olvidar. Pero no es la realidad, eso pasa cada poco tiempo y tenemos que luchar porque eso sea más normal. El reto es que cada domingo la afluencia sea mayor y para eso hay que igualar las condiciones en todos los equipos de la liga y dedicarse todas de manera más profesional", recalcó Meseguer este lunes durante los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Repsol, Liberbank y Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Así, antes que "igualdad en salarios" respecto al fútbol masculino porque cree que antes el femenino debe "generar mucho más", las futbolistas quieren unas condiciones de trabajo "mínimas" que les hagan "rendir mejor". "Que todas tengan esas facilidades, servicios médicos, las instalaciones, seguro médico, cosas mínimas con las que tenemos que contar, no estamos pidiendo nada del otro mundo", añadió.

La rojiblanca fue protagonista el año pasado por dejar momentáneamente la selección para poder terminar la carrera de Medicina, un ejemplo de que la en ocasiones es complicado compaginar estudios y trabajo si no existen ayudas por las partes. "Que mi caso sirva para que puedan compaginar, somos profesionales y tendrán que darnos algunas facilidades, además el fútbol dura poco y debemos tener una salida", argumentó Meseguer.

A pesar de ser una de las más veteranas en el terreno de juego con España, la rojiblanca sigue teniendo "nervios" antes de saltar al césped. "El día que pierda eso dejaré de jugar", admitió. "Enfrentarnos a las mejores del mundo es un reto, de Canadá (Mundial 2015) nos marchamos con la sensación agridulce de poder haberlo hecho mejor y queremos resarcirnos, demostrar que podemos hacer mejor fútbol y que la gente se anime a ver más fútbol femenino", apuntó sobre su segunda experiencia mundialista.

"Soy de un pueblo pequeño de Teruel y allí empecé jugando al fútbol sala. Por casualidad del destino, un profesor de Educación Física me propuso hacer las pruebas al Zaragoza. Tuve que elegir entre el atletismo y el fútbol y me decanté por el fútbol, algo que conllevó un esfuerzo para mi padre porque eran 70 kilómetros tres o cuatro días a la semana", explicó sobre sus inicios la centrocampista, que invitó a las niñas a "luchar" por lo que "quieren de verdad".