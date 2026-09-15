Simeone: "¿El Balón de Oro? Messi, sin ninguna duda"

1117257.1.260.149.20260915181419 Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, en rueda de prensa. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, pidió este martes "sin ninguna duda" el Balón de Oro para su compatriota Leo Messi por el Mundial que hizo en la pasada edición, disputada en Estados Unidos, México y Canadá y en la que el capitán de la selección albicelete logró el subcampeonato tras perder (1-0) en la final contra España.

"¿El Balón de Oro? Messi, sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo, y con la edad que tiene. Ninguna duda. Messi", recalcó en rueda de prensa el técnico argentino del conjunto colchonero la víspera de enfrentarse (19:00 horas) a Osasuna en la sexta jornada de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano.

Diego Pablo Simeone, que eludió pronunciarse sobre las declaraciones de su homólogo José Mourinho sobre los últimos penaltis favorables a Atlético y FC Barcelona ("Nada que comentar", dijo), señaló que frente a Osasuna necesitan hacer un "partido importante" contra un rival que viene con las mismas necesidades que ellos de sumar.

"Necesitamos a nuestra gente porque venimos de un esfuerzo importante en los partidos anteriores, y mañana necesitamos de esa energía que el estadio nos transmite", indicó acerca del 'ruido' generado por la polémica del 'caso Julián Álvarez'.

A falta del ariete argentino, lesionado y que causará baja contra el equipo navarro, el delantero Jonathan David "entró muy bien" en San Sebastián, y Simeone valorará si lo alinea en el once titular este miércoles en el Metropolitano. "¿Julián? Todavía sigue en proceso de recuperación y mañana no nos va a acompañar", aseguró.

Admitió que está acostumbrado a la "negatividad" que bordea el entorno rojiblanco, pero la dio por "bienvenida" porque forma parte del proceso de crecimiento. "El equipo está en construcción. No es tan simple como parece organizar a estos jugadores porque hay muchos nuevos. Tenemos un equipo competitivo y vamos camino a ello. Necesitamos ese tiempo que en el fútbol no existe", manifestó.

Acerca del parón liguero tras el derbi del próximo domingo contra el Real Madrid, el 'Cholo' dijo que esta situación no es nueva. "Nos tendremos que adaptar a todo. Es parte de todo este juego que está detrás de la pelota y tenemos que seguir corriendo porque estamos en el lugar que elegimos estar", concluyó.