Simeone: "Esperemos que Julián pueda seguir creciendo y llegando al lugar donde lo queremos ver"

Archivo - El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, en rueda de prensa previa a un partido de Champions - Peter Byrne/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha expresado su confianza en que el delantero argentino Julián Álvarez siga "creciendo" y alcance su mejor versión en el equipo rojiblanco antes de recibir este martes al Manchester United en la segunda jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones.

"Creo que los delanteros de las características de Julián siempre necesitan el gol, no solamente su contundencia de cara a gol. Es un jugador de equipo, es un jugador que puede asociarse muy bien, que puede asistir y que tiene muchas más herramientas solamente que el gol. Así que el otro día hizo un buen segundo tiempo en el partido que jugamos el sábado y esperemos que pueda seguir creciendo y llegando al lugar donde todos lo queremos ver", ha asegurado el técnico argentino en rueda de prensa.

Respecto a la ilusión del entorno por disputar la final de la competición continental en el Metropolitano, el preparador 'colchonero' ha rechazado especular con esa posibilidad. "Entiendo la postura de ustedes de posicionarse en profundizar sobre la final de la Champions, que se juega en el Metropolitano, pero vamos a la realidad, la realidad es el día a día. No alimentemos situaciones que se generan; vamos al partido, que en eso somos fuertes", ha remarcado.

Sobre el conjunto inglés, Simeone ha analizado el despliegue del rival y la dificultad del choque. "Tiene una gran presión en campo tuyo, muy buena, con mucha agresividad, con mucha intensidad, con movimientos muy acertados para sacarte tiempo en la primera presión y jugadores rápidos. Es el Manchester, un equipo fuerte, pero nosotros tendremos que llevar el partido a nuestro terreno", ha explicado, añadiendo que el choque "va a ser largo, va a ser duro y se necesita gestionar bien los esfuerzos para competir bien".

Ha valorado también los momentos contrapuestos que atraviesan futbolistas como Ademola Lookman y Álex Baena. "Lookman está en un momento de que no está como él quiere estar y como nosotros lo queremos ver, pero trabaja todos los días buscando ese jugador; necesita seguir insistiendo porque lo hará bien y tiene gol. En cambio, Álex viene con confianza, seguridad y en un gran momento", ha comparado, situando el "equilibrio defensivo y ofensivo" como la base del rendimiento del equipo.

HANCKO CONSIDERA "GIGANTES" AL MANCHESTER UNITED

Por su parte, el defensa eslovaco Dávid Hancko ha destacado la magnitud del rival inglés a pesar de su irregular arranque de temporada. "Les vemos como unos gigantes para mañana, es un gran equipo. Tendremos que jugar al 100% para conseguir ganarles y trataremos de afrontarlo como un partido de eliminatoria", ha afirmado el zaguero en la comparecencia ante los medios.

El futbolista rojiblanco ha remarcado la fortaleza de la zaga madrileña y la adaptación de las nuevas incorporaciones. "El Kuti nos aporta mucha experiencia, es un jugador con mucha calma con el balón y muy fuerte en los duelos. Nos combinamos bien y podemos trabajar muy bien juntos", ha destacado sobre su compañero en el centro de la defensa, elogiando también la aportación ofensiva del lateral Alejandro Grimaldo.