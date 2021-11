Simeone: "El Griezmann que fuimos a buscar y que necesitamos es el del Betis y el Valencia"

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, prefirió no comparar el rendimiento actual de Antoine Griezmann con el que dejó en su primera etapa, aunque no escondió que lo que ofreció ante el Betis y el Valencia es el del jugado que fueron a "buscar y que la gente quiere", mientras que deseó que la lesión de Joao Felix se quede en "un golpe" y pueda estar la semana que viene.

"Las comparaciones no son buenas. Aquel Antoine de la primera etapa era más joven y este tiene más años y más experiencia, más rodaje en partidos de su selección y con el Barcelona, y poco a poco está logrando su mejor versión. Le necesitamos igual que ante el Betis y ante el Valencia porque es el futbolista que fuimos a buscar, que la gente quiere y el que nosotros necesitamos", subrayó Simeone en rueda de prensa.

El 'Cholo' fue menos elocuente cuando fue preguntado por la presencia finalmente del de Macon ante el Milan el próximo miércoles al no ser sancionado finalmente con un segundo partido por la UEFA. "Como siempre, no me exalto en las cosas positivas ni me deprimo en las negativas", zanjó.

Sobre la lesión de Joao Felix, deseó que no sea grave. "Esperemos que sea sólo un golpe y que el edema se disuelva rápidamente para que en breve esté nuevamente con el equipo, a más tardar ante el Cádiz", recalcó el argentino, que sabe que el portugués no debe estar "contento" como cualquier jugador que "en su crecimiento en el entrenamiento y en el rodaje pierde ritmo".

Por otro lado, Simeone analizó desde otra perspectiva los problemas defensivos de su equipo. "El otro día leía una información que decía que éramos el equipo que menos disparos recibíamos, con 26, pero 13 son goles y evidentemente eso me ocupa y es nuestra responsabilidad el mejorar esa situación que está atravesando el equipo", afirmó.

El preparador rojiblanco apuntó que durante el parón, pese a la marcha de muchos futbolistas, ha seguido "trabajando con la misma ilusión" y centrado que "las cosas que el equipo necesita", y aseguró que están "ilusionados y entusiasmados" ante el reto de "una liga que está muy competida y en cualquier partido que te toca jugar".

En este sentido, pidió atención sobre su rival de este sábado en el Wanda Metropolitano, un Osasuna que "siempre genera gran competencia". "Tiene un gran entrenador y saben a lo que juegan continuamente con todas la variantes que han usado", advirtió.

Finalmente, Simeone eludió opinar sobre una posible vuelta de Diego Godín al Atlético. "Entiendo la pregunta. Saben lo que quiero a Diego por todo lo que nos ha dado en todos estos años maravillosos, pero lo único que me interesa ahora es el Osasuna", sentenció el argentino.

