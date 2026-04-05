Simeone: "Hay expulsiones que son expulsiones, llega tarde y pisa el tobillo"

Diego Pablo Simeone, Atlético de Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó el error del árbitro y pidió que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) aclare la no expulsión de Gerard Martín este sábado contra el FC Barcelona, una acción que vio clara, como también fue expulsado Nico González en la derrota rojiblanca (1-2).

"Podemos hablar de los dos tiempos. El primero fue bueno, con situaciones para los dos lados, creando juego. Nos encontramos una expulsión que era expulsión. Hay expulsiones que son expulsiones. La de Nico era expulsión. Después, otro partido. Con uno menos, que pudimos defenderlo de la mejor manera. No pudimos atacar como nos hubiese gustado. Llega el gol de rebote al final, que no pudimos sacar un empate de tanto esfuerzo", dijo en rueda de prensa.

El 'Cholo' fue preguntado por el cambio de decisión del colegiado tras la llamada del VAR en la acción de Martín. "Vi la acción del Betis-Rayo, que el CTA dijo que había sido expulsión. La jugada es clara, llega tarde, pisa el tobillo entero, hay que esperar que el CTA pueda darla esta semana, para que en la próxima quede claro qué cosa es. Se han equivocado, como nos equivocamos los entrenadores. Lo dijeron hace cinco partidos", afirmó.

"Perder no es positivo. El trabajo de los chicos fue muy bueno. El segundo tiempo con un esfuerzo enorme con muchos jóvenes que pudieron debutar y lo hicieron muy bien. Esperemos que sirva. Era un buen momento para que los chicos debuten y para que los que no puse descansaran", añadió, antes de valorar la ida de cuartos de final de la Champions el próximo miércoles de nuevo contra el Barça.

"Estoy pensando en el partido que nos tocará jugar, unos cuartos de final contra el Barcelona, primero en su campo, de la forma que compiten. Tendremos que jugar mejor que el partido de Copa en la vuelta. No nos dejaron pensar, ni atacar. Necesitamos dar más nosotros", terminó.