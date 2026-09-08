Simeone: "Julián Álvarez está en fase de crecimiento, no lo veo para empezar mañana"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, durante la rueda de prensa en Anfield. - Peter Byrne/PA Wire/dpa

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

EL entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha comentado este martes que el delantero Julián Álvarez se encuentra "en fase de crecimiento" y que no le ve preparado para ser titular ante el Liverpool en Anfield, aunque ha indicado que sí cree que ayudará al equipo "durante el partido".

"Jonathan David ha llegado hace muy poco y Julián Álvarez está en fase de crecimiento, no le veo para empezar mañana de titular, pero seguro que nos ayuda durante el partido", afirmó el técnico argentino en rueda de prensa sobre las opciones en la delantera rojiblanca en Anfield en la previa del debut en la Liga de Campeones ante el Liverpool.

Simeone confesó la importancia de la competición para el club esta temporada, debido a que la final se juega en el Metropolitano, pero apuntó que para llegar a ella necesitarán "trabajar un montón". "Estamos en fase de crecimiento con muchos chicos nuevos, lo de Julián, los que llegaron tarde de la selección... A nadie le importa pero es la realidad. Tenemos que ir poco a poco encontrándonos", explicó.

Respecto a la derrota del pasado sábado en San Mamés, el argentino no la achaca a falta de motivación. "Lo que pasó en Bilbao fue desatención, perdimos un partido que estaba controlado. Anfield es un estadio maravilloso. Tendremos un inicio de partido trepidante. A ver si ahora estamos preparados", expresó.

En cuanto al rival, apuntó que Andoni Iraola está "intentando transmitir" lo que ha hecho en sus equipos. "Trabaja muy bien en equipo el aspecto táctico de todos. Lleva tiempo encontrar el camino para ir creciendo y mejorando, pero tiene muy buenos futbolistas. Es un entrenador importante y con claridad, llegará a los futbolistas con lo que quiere transmitir. La ilusión de su juventud, es una ventaja respecto a mi", agregó.

Por último, restó importancia al partido que imagina: "Yo me puedo imaginar un montón de partidos, pero la realidad es la que pasa en el campo. Hay un montón de cosas que no pasan por la imaginación y sí por lo que pase en el campo".