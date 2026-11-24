Archivo - El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, atendiendo a los medios de comunicación en la Liga de Campeones. - Bernd Thissen/dpa - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha advertido este martes de que el conjunto rojiblanco debe sumar la mayor cantidad de puntos posible en los cuatro encuentros restantes de la fase liga de la Liga de Campeones para comprobar hasta dónde le alcanza en la clasificación, en la previa del duelo de este miércoles (21.00 horas) ante el Viking FK noruego en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

"Necesitamos sumar lo máximo posible y, si no es entrar entre los ocho primeros, entrar después en el lugar que nos toque --'playoff'--. Cuanto más arriba estemos siempre será mejor. Hay que sacar la mayor cantidad de puntos para ver hasta dónde nos da", ha manifestado el técnico argentino en rueda de prensa al analizar la situación clasificatoria del equipo, que ocupa la vigesimotercera plaza, penúltima posición que da acceso a la ronda previa a los octavos de final.

El preparador colchonero ha subrayado la importancia de este compromiso europeo ante un rival que también llega necesitado de puntos. "Está claro que jugamos en casa y tendremos que intentar aprovechar esa situación con nuestra gente, porque necesitamos que nos ayude, que nos apoye y que esté cerca de los futbolistas", ha señalado.

Sobre el análisis táctico del cuadro noruego, Simeone ha avisado de la dificultad de superar a un conjunto organizado que ejerce presión al hombre en campo rival: "Están muy bien replegados en 4-3-3 en la mayoría de los partidos. Tienen muy buena salida a contragolpe, con un balón parado importante porque tienen gente muy alta".

Preguntado por su récord de victorias en la Liga y sus aspiraciones de levantar títulos este curso, el entrenador ha preferido centrarse exclusivamente en el compromiso inmediato. "Me centro en el Viking. No tengo otro plazo que el de mañana. Conociéndome, saben que voy de esta manera: trabajando. Necesitamos seguir en la misma línea que venimos haciéndolo desde el domingo porque nos vamos a enfrentar a un rival duro, fuerte y con mucha intensidad", ha apuntado.

En esa misma línea, el argentino ha evitado hacer pronósticos a largo plazo sobre la lucha por los campeonatos. "Veo al equipo trabajando bien. Como entrenador siempre me espero al final de temporada para ver si podemos luchar por los títulos, cuando los hechos y los números marcan la plantilla que has tenido. Habrá que esperar a final de temporada para esto", ha afirmado, tras adelantar que tratará de gestionar el partido y los minutos de la mejor manera ante la acumulación de encuentros cada tres y cuatro días.

En el plano ofensivo, Simeone ha celebrado que defensas y centrocampistas estén viendo portería con asiduidad esta temporada, aunque confía en el acierto de sus atacantes: "Creo que el gol necesita llegar de una u otra manera relacionada con la necesidad del juego. Salvo Jonathan David, que ha jugado algunos partidos y ha marcado tres goles, esperamos a Julián, Sorloth, Lookman porque son futbolistas que tienen gol y que seguramente aparecerán".

Respecto al futuro del delantero noruego Alexander Sorloth y su falta de minutos, el técnico ha declinado pronunciarse sobre su continuidad y ha destacado su impacto en el juego. "Su futuro no lo tengo que ver yo, sino él. Es un jugador importante porque no tenemos otro futbolista con sus características dentro de la plantilla. Cuando él está bien, da toda la fuerza al equipo, toda la potencia que tiene sobre los espacios y también genera situaciones de gol", ha explicado.

Además, el entrenador ha recordado que el ariete escandinavo estuvo cerca de marcar en el último encuentro liguero: "El otro día entrando veinte minutos pudo haber hecho dos o tres goles en el partido contra el Getafe. No me importa si juega veinte minutos u ochenta, posiblemente a él sí le importe, pero siempre intentamos gestionar de la mejor manera lo que creemos que es bueno para el equipo". Con todo, ha asegurado que el futbolista afronta con entusiasmo e ilusión medirse a un equipo de su país.

Sobre el rendimiento de Alejandro Grimaldo en el costado izquierdo, Simeone ha valorado su perfil asociativo en comparación con la pasada campaña. "Es verdad que la temporada pasada también tuvimos muchos centros de parte de Ruggeri en ese sector y por donde más goles hicimos, pero Alejandro puede jugar más por dentro, tiene una gran finalización y esperamos siempre sacarle lo mejor. Hay que ir ayudándolo para seguir resolviendo las situaciones defensivas", ha detallado.

En el plano personal, el técnico rojiblanco ha reconocido que sus gestos y su intensidad en la banda surgen de forma espontánea. "Es un estado que intento mejorarlo, controlarlo, a veces se me hace difícil, pero intento estar más tranquilo, aunque me aburra", ha admitido antes de respaldar las declaraciones del director deportivo, Mateu Alemany, sobre la sintonía entre ambos: "Creo que en la explicación de Mateu no hace falta agregar absolutamente nada. Comparto todo lo que dijo y todo lo que explicó".