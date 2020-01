Simeone no asegura la continuidad de Lemar: "No ha podido responder a las expectativas"

Publicado 03/01/2020 13:43:15 CET

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, no ha asegurado la continuidad de Thomas Lemar en este mercado invernal y ha lamentado que el francés "no ha podido responder a las expectativas" desde su llegada al club hace un año y medio, añadiendo que harán "lo que mejor le venga al club y mejor le haga al equipo".

"Trabajamos en consecuencia de lo que mejor le venga al club y mejor le haga al equipo. Como todos los años, en enero siempre hay la posibilidad de jugadores que puedan salir y puedan llegar y obviamente estamos hablando de ellos con el club. Cuando suceda algo, si sucede, no enteraremos", explicó Simeone en rueda de prensa.

Preguntado por el caso concreto de Lemar, el técnico recalcó que "los hechos hablan por sí solos". "Con Lemar nos hemos comportando según creemos con un jugador importante que no pudo desarrollar todo el fútbol que posee. Tiene características que no tienen muchos jugadores del plantel. Ojalá cuando vuelva de su lesión tenga momentos importantes", deseó.

Sin embargo, no descartó su posible salida en este mes de enero. "Sobre si se va a quedar o no, sabemos que los agentes trabajan de manera brillante y los clubes van con las necesidades de los clubes. Cada vez que estuvo disponible ha jugado mucho más de lo que no ha jugado porque sus características me han entusiasmado, aunque luego no ha podido responder a esas expectativas", lamentó sobre el internacional galo.

El 'Cholo' fue más escueto en el capítulo de posibles fichajes. "No podemos hablar de los jugadores que no están, tenemos que centrarnos en los que tenemos. Creemos absolutamente en el equipo que tenemos", dijo, antes de responder si cree que cuenta con delanteros suficientes para afrontar la segunda mitad del curso. "Esperemos que sí", respondió.

Sobre el rendimiento del Atlético esta temporada, subrayó que "es difícil hacer un balance general hasta que termina la temporada". "Ha venido muchas gente nueva con ilusión y que necesita tiempo para aprender. Ojalá los resultados, que son los que fortalecen las ideas, nos acompañen en toda esta transición y nos lleven a los objetivos que necesitamos como club", confió.

Además, Simeone advirtió de que el Levante, su rival este sábado en la última jornada de la primera vuelta, es "un equipo peligroso que ha hecho muy buenos partidos, también fuera de casa". "Ha competido bien contra los rivales más importantes de la Liga. Nosotros tenemos que seguir la línea en la que llevamos trabajando los últimos partidos", pidió.