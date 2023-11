Simeone: "Las Palmas ha tenido una contundencia total"

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, destacó este viernes la "contundencia total" de la UD Las Palmas para vencer por 2-1 a su equipo en la jornada 12 de LaLiga EA Sports, gracias a los tantos marcados por Kirian Rodríguez y Benito Ramírez en la segunda parte.

"Los habíamos visto. Habíamos hablado antes del partido de lo valientes que son para jugar. Han tenido una contundencia total porque han llegado poco pero han concretado, y eso en el fútbol es clave", dijo el 'Cholo' Simeone durante la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Nosotros hemos tenido situaciones en el primer tiempo y hemos tenido situaciones en el segundo, pero no hicimos un buen partido y Las Palmas fue merecedor de la victoria", añadió el técnico argentino desde el Estadio Gran Canaria, donde sus pupilos dejaron escapar una buena oportunidad de alcanzar el liderato en Primera División.

En este contexto, Simeone analizó el partido. "No lo empezamos bien o como habríamos querido. Ellos hicieron un buen partido, posiblemente no teniendo tantas situaciones de gol ninguno de los dos equipos. Creo que nosotros el primer tiempo tuvimos alguna más, que no pudimos convertir", lamentó el entrenador colchonero en sala de prensa.

"En el segundo tiempo seguimos con el mismo juego, ellos nos lastimaron con los dos goles y estuvimos cerca de empatarlo, porque el equipo hizo un esfuerzo importante para poder empatar el partido. Pero sabíamos que ellos tienen una buena forma de jugar, que venían haciendo buenos partidos y que podía suceder esto", argumentó Simeone.

Por otra parte, el técnico del Atlético explicó por qué había sustituido tan pronto a Koke Resurrección y a Antoine Griezmann. "Porque entendía que había compañeros que le podían dar un paso mejor al partido y creo que en algún momento se lo dieron, por eso estuvimos cerca de llegar al 2-2 en el final", valoró al respecto.

Por último, Simeone esquivó hablar sobre incertidumbre o altibajos pese a encajar esta derrota de forma inoportuna a las puertas del liderato. "Hace muchos años que estoy acá y sé que todo puede pasar en fútbol", respondió finalmente a una pregunta de la cadena SER.