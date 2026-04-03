Simeone: "Se ha perdido el respeto, es un problema social"

1074949.1.260.149.20260403141202 Archivo - Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que "se ha perdido el respeto" y que el racismo y la xenofobia son problemas "sociales", después de los cánticos escuchados durante el España-Egipto, y ha afirmado que "la calidad y la jerarquía de los futbolistas" son los que terminan "resolviendo" partidos como el de este sábado ante el FC Barcelona.

"Yo creo que es social y es mundial, no es ni de España, ni de Argentina, ni de Brasil, ni de ningún lado. Es social. El respeto se perdió hace varios años, el respeto que teníamos a los padres, al maestro del colegio, a la policía, al director general de un club, al entrenador, a los presidentes... Hoy se perdió y no lo tenemos. Tenemos que trabajar todos con la conciencia y la visualización de que con fe, creyendo en Dios y sabiendo que el camino es creer, se puede mejorar", declaró en rueda de prensa.

Por otra parte, el técnico argentino afirmó que el partido de este sábado ante los azulgranas "es igual que todos", y no le preocupa que se diga que el Atlético puede ser el juez de LaLiga. "No, no me molesta", confesó. "El fútbol siempre pasa primero por los futbolistas. Más allá de los planteos, más allá de las ideas de los entrenadores, los que terminan resolviendo este tipo de partidos son la calidad y la jerarquía de los futbolistas", advirtió.

"El Barcelona juega de una manera determinada desde la llegada de su entrenador hace ya dos años, con su defensa alta, que no cambiará, porque es su estilo de juego, y con su posicionamiento ofensivo para vivir en duelos y a partir de ganar esos duelos poder atacar. Nosotros jugamos con nuestras características desde hace 14 años y seguiremos trabajando de la mejor manera para poder seguir compitiendo contra ellos", continuó.

También tiene claro cuál es el mayor peligro del Barça. "Todos sus futbolistas, porque son extraordinarios, tienen una capacidad de jugar en campo rival, sacándote tiempo para que no puedas pensar, que es increíble, la repiten partido tras partido. Tienen una defensa alta, con los riesgos que corren, y los asumen", explicó.

En otro orden de cosas, indicó que todos los lesionados "están evolucionando de la mejor manera". "Jan -Oblak- ya el lunes seguramente empezará con el grupo; ya trabajó, se sintió mejor, así que esas son buenas sensaciones. En cuanto a Mendoza, el lunes también volverá con el grupo. Pablo -Barrios- viene evolucionando muy, muy bien. Pubill está trabajando para llegar de la mejor manera. No tengo duda de que nos van a ir ayudando", manifestó.

Por último, el 'Cholo' aseguró que tras el parón por selecciones se ha encontrado "bien" al vestuario. "Con la misma ilusión con la que venimos trabajando toda la temporada. Empezamos la pretemporada ilusionándonos con llegar a este lugar, para poder competir por los lugares a donde queremos llegar. Si Dios quiere y nos ayuda, podemos competir como lo venimos haciendo de acá hasta el final. En ese camino estamos", finalizó.