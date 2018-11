Simeone: "Tenemos que seguir por un camino y no nos van a confundir"

Publicado 07/11/2018 0:06:48 CET

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró muy satisfecho por el triunfo logrado ante el Borussia Dortmund donde se vio el trabajo "de estos siete años" que deja de nuevo claro que deben "seguir por un camino" y que nadie les debe "confundir", alabando que los jugadores que "demostraron que sienten lo que hacen".

"Desde las cuatro nos empezamos a poner contentos con el partidazo de los chicos (en la UEFA Youth League) y eso fue una energía positiva y el equipo respondió muy bien. Entendimos muy bien como quitarles los espacios a un rival que en las transiciones es rápido y que es extraordinario en las bandas, que estaban invictos, sin encajar en 'Champions'. Se demostró la estructura de estos siete años", afirmó Simeone en rueda de prensa.

El 'Cholo' aprovechó el momento para defender cual es la idea a seguir. "Esto nos hace ser optimistas y realistas. Tenemos que seguir por un camino y no nos van a confundir: trabajo, encerrarnos y ser contundentes ofensivamente", explicó.

"Es lo que hemos hecho siempre, no ha variado mucho, ya con la Real Sociedad fue muy similar al de hoy, pero hoy aparecieron los goles y cuando aparecen todo es mucho mejor", añadió, dejando claro que no es una cuestión de sacar pecho tras algunas críticas. "No considero nada. Yo escucho y entiendo que el fútbol es un juego donde todos podemos hablar porque transmite pasión, pero de opinar a estar ahí donde hay que bajar las ideas hay una gran diferencia", advirtió.

El argentino insistió en que estaba "contento porque el equipo jugó como un equipo". "Cuando uno va detrás de una idea y la lleva adelante se siente más identificado con lo que hace. No pasa por jugar con la pelota sino en sentir lo que haces y hoy los jugadores demostraron que sienten lo que hacen", recalcó.

El 'Cholo' celebró que Antoine Griezmann esté "en un momento extraordinario". "Tuvo una temporada fantástica y cuando eres tan práctico para leer donde puedes hacer daño, obviamente que lo hace muy bien", expresó. "Pero todo el equipo respondió muy bien. Estuvo el trabajo de Kalinic, el de Correa, el de Rodri y Thomas, el de Juan (Juanfran) y Luis (Filipe) con 'treinta y pico' años", agregó sonriente.

"Montero estaba feliz", declaró Simeone del central canterano que tuvo que jugar la segunda parte por la lesión de Giménez. "Un chico que debuta en 'Champions' contra un equipo poderoso y lo hace bastante bien porque fue de menos a más es una inyección para todos los chicos que están en la cantera, para que sepan que cualquier día van para dentro y que aunque parezca que está lejos, está cerca", indicó, reiterando su felicidad por el partido del Juvenil. "Me encantó, los chicos la rompieron. Tenemos buena gente abajo, me gusta", apuntó.

Finalmente, el preparador rojiblanco no da por perdido el primer puesto del grupo. "Quedan dos partidos más y un montón de resultados, no creo que ninguno gane los seis puntos que restan", sentenció al respecto.