Sivera frustra al Athletic en San Mamés y Osasuna y Rayo se neutralizan

Antonio Sivera en el Athletic Club-Deportivo Alavés - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Athletic Club y Deportivo Alavés han empatado este sábado en San Mamés (0-0) en un derbi vasco en el que Antonio Sivera salvó a los suyos al detener un penalti a Oihan Sancet en el minuto 70, en una séptima jornada en la que el CA Osasuna y el Rayo Vallecano también se han neutralizado en El Sadar (1-1) con los goles de Ante Budimir y Sergio Camello.

Los de Edin Terzic dominaron la primera parte en 'La Catedral' frente a un 'Glorioso' cómodo sin balón. Rober Navarro y Johaneko Louis-Jean ofrecieron las mejores oportunidades al cuadro bilbaíno, pero no consiguieron inquietar a un Sivera que apenas sufrió.

La falta de contundencia de los 'leones' en el último tramo del campo, frente a un bien plantado Alavés, impidió mover el luminoso, que tampoco cambió tras un disparo de Yuri Berchiche ante el que salió de puños el atento portero alavesista. Tras la lesión del extremo Abde Rebbach, que tuvo que abandonar el campo y modificó los planes de los de Quique Sánchez Flores, llegó la jugada que pudo cambiar el partido.

En el minuto 70, un pisotón del argentino Nicolás Valentini a Nico Williams, que acabó en el suelo, obligó a actuar al VAR, que decretó penalti. En los once metros se plantó Sancet, pero Sivera adivinó sus intenciones y atajó su lanzamiento; era su primer penalti parado en Primera División, después de cuatro años sin detener una pena máxima en partido oficial.

Nico Serrano todavía pudo ofrecer la victoria al Athletic, pero su remate en el primer palo se marchó fuera. De esta manera, los de Terzic (8 puntos) suman por cuarta jornada consecutiva, mientras que los vitorianos (11) enlazan tres jornadas sin ganar, aunque se mantienen sextos.

BUDIMIR Y CAMELLO DECIDEN

En el primer partido del sábado, Osasuna y Rayo, con goles de sus estrellas, sellaron un empate que mantiene a ambos en el centro de la tabla, igualados a ocho puntos; los navarros cortan una racha de tres derrotas consecutivas, mientras que el cuadro de Beñat San José no pudo dar continuidad a la victoria ante el RCD Espanyol y se queda sin poder sumar su primer triunfo a domicilio.

Desde el comienzo, Álvaro García y Jorge de Frutos generaron peligro por las bandas para el cuadro madrileño, aunque fue el equipo de Luis Miguel Ramis el que consiguió ponerse por delante superado el primer cuarto de hora; Budimir sacó provecho de la falta de contundencia de la defensa visitante y, con una media chilena, batió a Emil Audero (min.16).

Los rayistas solo consiguieron inquietar en los locales con un disparo Sergio Camello, que justo después del descanso consiguió rematar un centro de Adrià Pedrosa para igualar la contienda (min.50). El resultado no cambió a pesar de que los navarros marcharon a remolque durante gran parte de los segundos 45 minutos, aunque Raúl García de Haro tuvo una buena opción de rescatar los tres puntos.