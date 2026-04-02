Sonia Bermúdez da este viernes la lista para los partidos ante Inglaterra y Ucrania

Archivo - Sonia Bermúdez - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, ofrecerá este viernes la lista de convocadas para los partidos ante Inglaterra y Ucrania, correspondientes a la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil del año que viene.

En esta ocasión, la entrenadora madrileña dará a conocer los nombres de sus elegidas a partir de las 11.30 horas a través de los canales oficiales de la RFEF, pero no será hasta el martes 7 cuando comparecerá ante los medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (12.30).

Sonia Bermúdez podría recuperar para esta importante convocatoria, marcada por el duelo ante Inglaterra en Wembley principalmente, a jugadores claves que no pudieron estar en la anterior para los choques ante Islandia y Ucrania donde aparecieron muchos caras jóvenes nuevas.

Así, se espera que en esta lista vuelvan las futbolistas del FC Barcelona Cata Coll, Mapi León e Irene Paredes, por lo que habría alguna modificación en la zona defensiva y en la portería. Por el contrario, la seleccionadora no podrá contar con la delantera del Everton FC inglés Inma Gabarro, que ha sufrido una nueva grave lesión de rodilla. Laia Aleixandri y Aitana Bommati también serán baja por lesión.

La campeona del mundo se medirá el martes 14 de abril (20.00) en Wembley a Inglaterra, su principal rival para el billete directo al Mundial de Brasil, mientras que el sábado 18 (16.00) recibirá a Ucrania en Córdoba. España suma seis puntos tras sus victorias ante Islandia (3-0) y Ucrania (1-3).