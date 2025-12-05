Sorteo del Mundial 2026: Hora, dónde ver, bombos y posibles rivales de España

Bombos del sorteo del Mundial 2026. - FIFA

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol conocerá este viernes los rivales de su grupo y el camino que tendrá que superar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará el próximo verano, del 11 de junio al 19 de julio, un sorteo que se celebrará a partir de las 18.30 horas en Washington D.C. y en el que está encuadrada en el Bombo 1, junto las tres selecciones anfitrionas y las ocho mejores clasificadas del ránking FIFA.

El sorteo, con 48 selecciones implicadas, se celebrará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la capital estadounidense, con la presencia del presidente del país, Donald Trump. Sin embargo, será el sábado cuando se publique el calendario actualizado, así como el estadio y la hora de comienzo de cada partido. En total, se sortearán doce grupos de cuatro equipos cada uno, conformando así la primera fase del torneo.

RESTRICCIONES DEL SORTEO

El procedimiento del sorteo estipuló que los países anfitriones -Canadá, México y Estados Unidos- serán asignados al Bombo 1, y las otras 39 selecciones clasificadas se distribuirán en los cuatro bombos de doce selecciones cada uno en función del ranking FIFA del pasado 19 de noviembre. Las dos plazas reservadas para las selecciones procedentes de la torneo clasificatorio para el Mundial, así como las otras cuatro de las repescas europeas, se han asignado al 4.

La FIFA ha establecido dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos, con restricciones para las cuatro primeras selecciones del ranking FIFA. De esta manera, la selección líder de la clasificación, España, y la segunda mejor clasificada, Argentina, se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos, por lo que no podrán cruzarse hasta la final si ambas ganan sus grupos.

BOMBOS Y POSIBLES RIVALES DE ESPAÑA

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, ESPAÑA, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas y clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

HORA Y DÓNDE VER

El sorteo del Mundial 2026, que se disputará, del 11 de junio al 19 de julio, en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá lugar el viernes 5 de diciembre a las 18.00 horas. Podrá verse a través de La 1 y RTVE Play, a partir de las 17.55 horas.