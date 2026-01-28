El Sporting acaba con el sueño europeo del Athletic

El jugador del Athletic Club Yuri Berchiche. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club ha quedado eliminado de la Liga de Campeones después de caer derrotado (2-3) ante el Sporting de Portugal, en la última jornada de la fase liga, un duelo en el que los rojiblancos llegaron a adelantarse en dos ocasiones con tantos de Oihan Sancet y Gorka Guruzeta a los que darían la vuelta los portugueses con goles de Ousmane Diomandé, Trincao y Alisson Santos.

El Athletic Club no pudo hacer historia con su primera clasificación a las eliminatorias de la máxima competición continental desde que se instauró la actual Champions League. Los leones estuvieron cerca del pase con un marcador favorable durante gran parte del encuentro, pero los goles de Trincao y Alisson dieron la victoria y el top 8 al Sporting de Portugal. Antes, Sancet, que se marchó lesionado, y Guruzeta, pichichi europeo del Athletic con 5 tantos, habían adelantado a los de Valverde.

El inicio sería inmejorable para el Athletic Club. Con una presión muy intensa desde el inicio, los rojiblancos provocaron el error de los lisboetas en salida de balón, y el esférico cayó a las botas de Sancet en el borde del área. Ahí, con un remate raso batió a Rui Silva para poner por delante al equipo antes de que se cumpliera el cinco de partido. Sin embargo, la alegría rojiblanca no duraría mucho.

En el primer remate a puerta de los lusos empataría el encuentro Diomandé. Un córner botado desde el costado izquierdo de Araujo fue cabeceado a la perfección por el central del Sporting para batir a Unai Simón, que nada pudo hacer, e igualar el partido. Un tanto que además sentó como un jarro de agua fría al equipo de Ernesto Valverde y la afición de San Mamés, que por primera vez enmudeció.

A esto se sumó el juego combinativo de los lusos durante un buen tramo de encuentro, en el que la presión del Athletic apenas era capaz de robar. Pero cuando más controlado parecía el partido para el Sporting, un error del recién incorporado Reis, por lesión de Gonçalo Ignacio, fue aprovechado por Guruzeta.

El máximo goleador rojiblanco en la competición robó y encaró la portería de Rui Silva para golpear cruzado desde la frontal un derechazo que se estrelló en el palo, pero con la fortuna de que el rechace le cayó y, ahí sí, pondría el segundo en el marcador para el Athletic. Los leones volvían a colocarse por delante en el partido, así como recuperaban posiciones de 'playoffs'.

Y con victoria momentánea para los locales se llegaría al descanso. Con la sensación de que se estaba jugando más a lo que quería el Athletic, pero con lo apretado del marcador, más aún cuando en el resto de campos se daban resultados que hacían que el empate no valiera a los de Valverde. Y la puesta en escena en la segunda mitad sería buena para los leones, que tuvieron en las botas de Galarreta el tercero.

La mala noticia para el Athletic sería la lesión muscular de Sancet, que hizo entrar a Berenguer sin apenas calentar. Un cambio que acusaron los rojiblancos que apunto estuvieron de encajar el empate con un remate lejano de Hjulmand al que respondió Unai Simón. Una ocasión que sería el preludio de los mejores minutos del Sporting en el partido, que tendría en una volea de Catamo el empate cuando se cumplía la hora de partido.

Sí que lo conseguiría varios minutos después tras una jugada coral. Trincao recibió en tres cuartos de campo y, en una combinación con Catamo, se plantó delante de Unai Simón y lo batió cruzado. Tocaba volver a remar a los de Valverde, que tuvieron en un remate en la frontal de Guruzeta el tercero. Y para reactivar al equipo, Valverde introduciría en el campo a Selton y Vesga.

Y en una de las primeras acciones de la joven perla de Lezama, se internó en el área y fue empujado por Hjulmand, pero el colegiado determinó que no era suficiente para pitar penalti. Y el susto volvería a llegar a las gradas de San Mamés en forma de gol anulado a Luis Suárez por fuera de juego. Un alivio que, sin embargo, no hacía que los locales se quitaran el dominio de su rival, muy superior en la segunda mitad.

Sería la primera de las dos revisiones de VAR que mantendrían con vida al Athletic, ya que unos minutos después Zwayer, esta vez sí, pitara un penalti inexistente de Boiro sobre Catamo, y tras visionarlo en el monitor, deshiciera su decisión. Aun así, los de Valverde hacía muchos minutos que no inquietaban la portería de Rui Silva.

El tiempo se le agotaba al Athletic, que iba a la desesperada a por el gol. Y lo que acabaría llegando sería el tanto de la remontada de los portugueses. En una contra, tras tres córner consecutivos favorables a los rojiblancos, llegaría un gol de Alisson Santos (2-3), que batiría a Unai Simón después de que el internacional español sacara un mano a mano antes a Luis Suárez. Un tanto que consumaría la eliminación del Athletic.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATHLETIC CLUB, 2 - SPORTING DE PORTUGAL, 3 (2-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Yuri, Boiro; Rego, Galarreta (Vesga, min.66); Unai Gómez (Selton, min.66), Sancet (Berenguer, min.50), Robert Navarro (Serrano, min.81); y Guruzeta (Hierro, min.81).

SPORTING DE PORTUGAL: Silva; Fresneda, Diomandé (Quaresma, min.54), Ignacio (Reis, min.26), Araujo; Simoes (Morita, min.54), Hjulmand; Catamo, Braganca (Gonçalves, min.54), Trincao (Alisson, min.87); y Suárez.

--GOLES:

1-0, min.3: Sancet.

1-1, min.11: Diomandé.

2-1, min.28: Guruzeta.

2-2, min.62: Trincao.

2-3, min.90+4: Alisson.

--ÁRBITRO: Felix Zwayer (ALE). Amonestó a Unai Gómez (min.35), Guruzeta (min.44), Paredes (min.75), Vesga (min.82) por parte del Athletic Club y a Reis (min.29), Araujo (min.39), Simoes (min.49), Gonçalves (min.55) y Quaresma (min.86) por parte del Sporting de Portugal.

--ESTADIO: San Mamés.