Starmer avisa a Abramovich de que "el tiempo corre" para que done los beneficios de la venta del Chelsea a Ucrania

LONDRES 17 Dic. (PAMedia/dpa/EP) -

El Primer Ministro británico, Keir Starmer, advirtió este miércoles al empresario ruso Roman Abramovich, exdueño del Chelsea FC inglés, de que "el tiempo corre" para que done los beneficios de la venta del conjunto londinense a Ucrania, tal y como se había comprometido.

Starmer indicó a los diputados que los ministros han emitido una licencia que permite transferir los ingresos de la venta del Chelsea a una nueva fundación para causas humanitarias en Ucrania. "Mi mensaje a Abramovich es el siguiente: el tiempo corre. Cumpla el compromiso que adquirió y pague ahora, y si no lo hace, estamos dispuestos a ir a los tribunales para que cada céntimo llegue a aquellos cuyas vidas han sido destrozadas por la guerra ilegal de Putin", aseveró el dirigente.

Abramovich vendió el club en mayo de 2022 tras ser sancionado por la invasión a Ucrania de meses antes por parte de Vladimir Putin. El oligarca se había comprometido a donar los ingresos de la venta al pueblo de Ucrania, pero hasta ahora no ha logrado llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre la forma de proceder y los fondos siguen congelados. Según Downing Street, Abramovich se ha opuesto a la insistencia del Gobierno en que el dinero se destine exclusivamente a Ucrania.

La decisión del miércoles de conceder una licencia para la transferencia es un esfuerzo por obligar al expresidente del Chelsea a cumplir su promesa antes de tener que recurrir a la vía judicial. Se entiende que el Gobierno espera que Abramovich actúe en los próximos meses, aunque no parece haber fijado un plazo concreto.

El Gobierno ya planteó la posibilidad de emprender acciones legales en junio, cuando la ministra de Economía, Rachel Reeves, y el entonces ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy, se declararon "frustrados" por la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Abramovich.

El miércoles, Reeves recalcó que era "inaceptable" que el dinero siguiera congelado en un banco británico y afirmó que los ministros estaban "dispuestos a hacer lo necesario" para garantizar que los fondos llegaran a Ucrania.

El Departamento del Tesoro dijo que los ministros considerarían cualquier propuesta de Abramovich para transferir voluntariamente el dinero a Ucrania, pero declinó decir qué mecanismo legal podría utilizar para forzar esa transferencia de fondos.

Según la nueva licencia, los ingresos deben destinarse a causas humanitarias en Ucrania, mientras que cualquier ganancia futura puede gastarse de forma más amplia en víctimas de conflictos en todo el mundo.