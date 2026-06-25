Stéphanie Frappart, nueva Oficial de Arbitraje de UEFA

Archivo - La árbitra francesa, Stephanie Frappart, en el partido del Toulouse vs Olympiquet de Marsella de la Ligue 1 en 2024. - Nathan Barange / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La árbitra francesa Stéphanie Frappart será la nueva Oficial de Arbitraje de la UEFA, cargo en el que sustituiá a la checa Dagmar Damková, según confirmó este jueves el ente rector del fútbol europeo.

La colegiada, internacional desde 2010, ha dirigido más de 100 partidos de la UEFA a lo largo de una carrera caracterizada por la "regularidad", la "profesionalidad" y una serie de "designaciones históricas" como el ser la primera mujer en arbitrar una final masculina, la de la Supercopa de 2019 entre el Liverpool FC y el Chelsea FC ingleses.

No solo con ello, también fue la primera árbitra en gestionar un partido de la liga francesa, entre el Amiens SC y Estrasburgo, un partido de la Liga de Campeones Masculina, el Juventus-Dinamo de Kiev, y un partido de la Copa del Mundo Masculina, el Alemania-Costa Rica de la fase de grupos en el anterior Mundial de Catar 2022.

La UEFA destacó las funciones que desarrollará Stéphanie Frappart en su nuevo cargo en el que "contribuirá al desarrollo estratégico del arbitraje en toda Europa, apoyando la labor de la UEFA en materia de designación de árbitros, y seguimiento de rendimiento, orientación técnica y desarrollo continuo de los árbitros para las competiciones de la UEFA".

El organismo también recordó la figura de la checa Dagmar Damková, a de la que subrayó su "dedicación, experiencia, servicio" y su "importante" contribución al arbitraje de élite a lo largo de estos años.