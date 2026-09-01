La Sub-21 cerrará la fase de clasificación en Ibiza ante Rumanía

Archivo - Gonzalo García celebra un gol con la selección española Sub-21. - DENNIS AGYEMAN / AFP7 / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española Sub-21 cerrará la fase de clasificación para el Europeo de 2027 de Albania y Serbia en el estadio de Can Mises de Ibiza, escenario donde se medirá a Rumanía el 6 de octubre en la última jornada del Grupo A, del que es líder a falta de tres encuentros.

El estadio municipal Can Mises será el escenario del España-Rumanía de la jornada 10 de la fase de clasificación para el Europeo Sub-21 de Albania y Serbia. La selección de David Gordo suma 21 puntos con 26 tantos a favor por solo dos en contra y es líder del Grupo A, con cinco puntos de ventaja sobre Finlandia, que es segunda.

La sub-21 se volverá a juntar en septiembre después de una larga espera, pues sus últimos compromisos fueron en marzo. En esta ventana internacional, jugará tres partidos con el ya mencionado objetivo de cerrar la clasificación para ese Campeonato de Europa. El primero de ellos será el 25 de septiembre en Tampere contra Finlandia (18.30 horas). El 1 de octubre, en Serravalle, España se mide con San Marino, colista del grupo. Y el 6 de octubre llegará la cita de Ibiza contra Rumanía.

El partido de Can Mises se enmarca en los actos del centenario de la Federación de Futbol de les Illes Balears, que participará activamente en el evento. En los próximos días saldrán a la venta las entradas.