La Supercopa de España Femenina contará con el Football Video Support

Archivo - La colegiada Eugenia Gil Soriano revisa el Football Video Support durante el FC Barcelona-Alhama CF El Pozo de la Liga F Moeve 25-26 - LIGA F - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) - Los tres partidos de la Supercopa de España Femenina que se va a celebrar en Castellón de la Plana desde el próximo martes 20 de enero al sábado 24 contará con la tecnología del 'Football Video Support', según confirmó este viernes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

De este modo, este nuevo sistema de videoarbitraje, que se encuentra en fase de ensayo por la FIFA y la IFAB y que se está utilizando desde principio de temporada en los encuentros de la Liga F Moeve, se podrá usar en las semifinales del torneo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid y entre el FC Barcelona y el Athletic Club, y en la final del sábado.

La RFEF recordó que el 'FVS' se podrá usar a petición de los entrenadores para los supuestos de 'Gol/No gol', 'Penalti/No penalti' y 'Tarjeta roja directa' y 'Confusión de identidad', y que cada equipo cuenta con dos solicitudes de revisión por partido. En el caso de que la decisión sea corregida, el club implicado la recupera.