Susaeta: "Hay que hacer borrón y cuenta nueva"

Publicado 12/07/2018 14:00:54 CET

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Athletic Club de Bilbao Markel Susaeta ha instado a hacer "borrón y cuenta nueva" ya que "el año pasado fue un bajón para todos", pero que no hay que buscar culpables de cara a esta nueva temporada con un nuevo entrenador, Eduardo Berizzo, quien "mete mucha intensidad y le gusta tener el balón".

"Berizzo es un entrenador que para los partidos siempre mete mucha intensidad y para esa intensidad necesitas estar muy bien físicamente. Tiene muchas cosas en común con Marcelo Bielsa, han trabajado juntos, uno aprendería del otro, y estamos cómodos con cualquier situación que nos echen. Sabemos que es un juego que requiere tener buen físico, meter mucha intensidad. Al míster le gusta tener el balón y para eso tienes que trabajar muchísimo y estamos encantados", declaró Susaeta en rueda de prensa este jueves.

De cara a este año, el interior guipuzcoano cree que notará en falta los partidos europeos, a los que estaban acostumbrados y que "tantas alegrías" les han dado, pero insiste en borrar la mala experiencia pasada.

"Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, al final el año pasado ya le dimos muchas vueltas a lo que estaba pasando y no pudimos revertir la situación. Este año en verano la gente ha estado trabajando muchísimo y hemos venido con mucha ilusión y ganas, se ve que la gente no quiere volver a vivir un año como el año pasado ni mucho menos. No es momento de buscar culpables, hay muchas ganas de volver a enganchar a la gente, de que se ilusionen otra vez", subrayó.

Markel Susaeta dijo acerca del número de jugadores inscritos en la plantilla, que será decisión del mister decidir quien puede entrar en el equipo y quien en el once titular. Además, consideró que los jóvenes de la plantilla "meten esa chispa y esa ilusión". "Con la calidad, proyección, presente y futuro que tienen seguro que nos van a aportar muchísimo", aseguró.

Tras más de una década en Primera División, Susaeta comenzará su duodécima temporada en el Athletic Club. "Son números que sirven para darte cuenta de que esto pasa muy rápido, que parece que fue ayer el día del debut y han pasado todos estos partidos. Ahora lo que intento es disfrutar de cada día, de cada entrenamiento, de cada partido y con ganas de trabajar para poder disfrutar de más partidos", concluyó.