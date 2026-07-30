Szczesny: "Me imagino que es mi última temporada, pero ya no hago planes"

Archivo - Wojciech Szczesny, FC Barcelona - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portero del FC Barcelona Wojciech Szczesny reconoció que puede estar ante su última temporada en el cuadro blaugrana, pero dejó claro que se siente en forma para rendir a "un alto nivel" y confió en seguir aportando también su "experiencia" para que este curso ganen más títulos.

"Me imagino que es mi última temporada en el Barcelona, pero ya no hago planes porque planeé retirarme hace tres años y aquí estoy todavía, así que no anuncio nada", dijo este jueves ante los medios en la concentración del Barça en Inglaterra.

El veterano portero de 36 años apuntó que aún tiene cosas para aportar. "Soy el jugador más mayor de la plantilla, soy el más veterano después de la salida de Lewandowski, así que intento usar eso para ayudar a mis compañeros todo lo que sea posible, incluso aunque no sea dentro del campo", comentó.

"Trato de usar mi experiencia para ser útil. Si sintiera que ya no puedo más, no lo haría. Sigo sintiéndome preparado para rendir a un alto nivel", añadió, destacando el talento que cada pretemporada llega desde la Masía y cómo tratan de demostrarlo. "Todo el que viene de la Masía tiene algo especial, tienen un nivel muy alto y es una gran oportunidad para ellos", afirmó.

Szczesny confesó además que no está atento a los rumores del mercado sobre su puesto. "Realmente no lo sé, ni siquiera leo los medios, no sé nada de ningún nombre, estoy centrado en mi trabajo eso es todo", apuntó.

"Está claro que cuando representas a este club empiezas la temporada con el sueño de ganar todos los trofeos posibles, así que este año es igual. Ganamos dos títulos el año pasado y el objetivo es ganar más esta temporada", añadió.

"Siempre pienso que la Liga es lo primero, porque es la competición en la que juegas más partidos y de la que puedes aprovechar más jugando regularmente en la Liga con buenas actuaciones. Hay muchos equipos favoritos a ganar la Champions, creo que estamos entre ellos pero es un camino muy largo", insistió.

Por otro lado, Szczesny valoró el primer encuentro de pretemporada este viernes contra el Birmingham como algo más que ponerse en forma físicamente. "Es un partido de preparación, tenemos muchos jugadores jóvenes con hambre, que quieren demostrar que merecen un sitio en el equipo y estos partidos son una buena oportunidad para ellos", terminó.