Szymanowski: "Hoy me he vuelto a sentir futbolista"

Publicado 20/03/2019 19:23:59 CET

LEGANÉS (MADRID), 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Leganés Alexander Szymanowski reconoció haberse sentido nuevamente "futbolista" este miércoles tras 466 días sin pisar un terreno de juego en la victoria de su equipo (3-2) en un partido amistoso frente al Rayo Majadahonda disputado este miércoles en Butarque aprovechando el parón por selecciones de esta semana.

El argentino, máximo goleador del Lega en Primera División, se lesionó en diciembre de 2017 y desde entonces, pese a haber completado su recuperación hace unos meses, no había tenido la oportunidad de volver a vestirse de corto. Este miércoles lo hizo con muy buenas sensaciones, incluso estuvo a punto de marcar con un cabezazo a la madera.

"Hoy me he vuelto a sentir futbolista. Me quedo con los momentos previos al partido, poder ver mi nombre y mi número en la camiseta, volver a ponerme las espinilleras... todo ha sido muy especial y un día muy importante para mi", destacó Szymanowski a los medios, los únicos habilitados para presenciar el partido amistoso.

"Me he encontrado bien, tuve unos días previos delicados por alguna molestia que otra, pero era normal después de varias semanas entrenando a tanta intensidad. La idea es ir de aquí para arriba. Estoy a disposición del entrenador. Si tengo la suerte este año de poder disfrutar de la gente de Butarque, que tan feliz me ha hecho, bienvenido sea", indicó.

El partido también sirvió para que Jose Arnaiz se estrenase como goleador pepinero, disputando más de 60 minutos, para el regreso de Ezequiel Muñoz al centro de la defensa e incluso para el estreno de Andrés Prieto como cancerbero blanquiazul desde que el pasado mes de enero se hiciese oficial su fichaje.

Preguntado por el equipo, Szymanowski pidió a la afición que "siga confiando". "Butarque tiene que seguir arrasando. Nosotros somos los que tenemos que contagiar a la afición. Necesitamos de ellos para terminar lo más arriba posible", resaltó el bonaerense sobre la importancia de la afición pepinera para el Leganés.

Por último, 'Szyma' valoró el derbi que se disputará el día 30 de marzo a las 13 horas en El Coliseum. "No hace falta motivar a nadie. Sabemos de la importancia del encuentro, sabemos que para Leganés y para la ciudad no es un partido más. Daremos todo para que la gente se vaya contenta de allí", finalizó.