Tchouaméni: "Tenemos mucha frustración con las decisiones arbitrales"

Archivo - Aurélien Tchouaméni en una rueda de prensa del Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del Real Madrid Aurélien Tchouaméni ha reconocido que tienen "mucha frustración" con las decisiones arbitrales de los últimos partidos pero que deben "mirar adelante", empezando por el "difícil" encuentro de este miércoles ante la AS Roma de la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

"No quiero hablar de ese tema, de los árbitros. Intentan hacer el máximo, pero ahora tenemos mucha frustración con las decisiones. Lo más importante es que hemos ganado ese partido y vamos a mirar adelante", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles en el Olímpico de Roma.

Respecto al juego del equipo, afirmó que "cuando juegas para el Madrid hay críticas". "Lo más importante es seguir con la cabeza fresca, intentar mejorar como equipo, como colectivo, porque seguro que podemos hacer las cosas mejor. Trabajamos cada día en el entrenamiento para mejorar y ganar partidos. Lo más importante es lo que ganemos al final de la temporada, y vamos a luchar para ganar títulos", indicó.

Aún así, el francés reconoció que "hay muchas cosas" que pueden "mejorar". "Seguro que no hemos hecho nuestro mejor juego desde el principio de la temporada. Hablamos, trabajamos y seguro que vamos a mejorar eso", dijo, antes de hablar de la estadística que apunta a que el equipo blanco recorre menos kilómetros sobre el campo que sus rivales. "Hay que correr, pero tenemos que correr de manera inteligente también. Son estadísticas, a veces demuestran lo que tenemos que hacer más y a veces no, porque seguro que hay partidos donde hemos jugado muy bien y no hemos corrido mucho. Depende del partido", expresó.

También habló del ambiente que se respira en el vestuario. "Para nosotros lo máximo es en el campo. Puedes preguntar a los delanteros las relaciones que tienen entre ellos, pero lo que he visto en el campo, en el día a día, es que tenemos una buena relación en el grupo. Cada jugador intenta ayudar al máximo al equipo. Todos vamos a dar todo para ganar títulos este año", manifestó.

En otro orden de cosas, Tchouaméni recalcó que este miércoles afrontan "un partido importante". "Hemos empezado de la mejor manera posible en el partido contra el Inter y ahora queremos ganar ese otro partido contra la Roma y seguir sumando puntos en la 'Champions'", afirmó. "Sabemos que vamos a jugar contra un gran equipo como la Roma. Veo los partidos de la Roma mucho y sabemos que va a ser un partido difícil para nosotros, sobre todo fuera de casa, pero tenemos calidad para ganar ese partido y vamos a intentarlo", subrayó.

Por otra parte, se reservó su "opinión" sobre si el Real Madrid necesita un centrocampista más creativo. "Yo tengo mi opinión sobre eso. Es vuestro trabajo hablar de lo que necesitamos o no. Somos jugadores de élite con características distintas, pero lo más importante es que seguimos trabajando como equipo en el mediocentro y ayudamos al equipo a ganar partidos", expuso. "No voy a hablar de ese tema, lo más importante es hablar del partido de mañana. Puedes hacer esa pregunta al entrenador o al presidente, pero yo soy un jugador; tengo mi opinión, pero no voy a hablar de eso hoy", insistió.

Además, confesó que tuvo una conversación con José Mourinho sobre lo que espera de él. "He hablado con el míster sobre lo que quiero, lo que quiere de mi juego, cómo puedo ayudar al equipo y sí, poco a poco, he mejorado mi nivel y mi nivel físico también. Voy a seguir ayudando al equipo a ganar partidos", señaló, afirmando que le pide "equilibrio" "Es importante, sobre todo con todos los jugadores ofensivos que tenemos en el campo. Y luego, que con el balón mire adelante e intente marcar goles y asistencias. Pero sobre todo el equilibrio del equipo", apuntó.

Por último, Tchouaméni no ocultó que Mbappé es su favorito para ganar el próximo Balón de Oro. "Kylian lo merece; ha jugado una temporada increíble. Y si no es Kylian, otros franceses como Ousmane y Michael Olise, que lo merecen también", finalizó.