Tebas: "Construir en 2026 el relato de que Negreira sigue influyendo en el arbitraje español es una barbaridad"

Archivo - El presidente de LaLiga, Javier Tebas, participa en un desayuno organizado por Europa Press, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, defendió este martes que "es una barbaridad" que en 2026 se construya "el relato" de que José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Arbitros (CTA), "sigue influyendo en el arbitraje español", al mismo tiempo que pidió "que se llegue hasta el final" en el llamado 'caso Negreira', que investiga los pagos del FC Barcelona entre los años 2001 y 2018 a una empresa de la que el excolegiado era propietario.

"Sigo pensando exactamente lo mismo sobre el 'caso Negreira': lo ocurrido fue gravísimo y debe investigarse hasta el final. Pero una cosa es investigar unos hechos que terminaron hace años y otra muy distinta construir en 2026 el relato de que Negreira sigue influyendo hoy en el arbitraje español. Eso es una barbaridad", escribió en su perfil de 'X'.

Tebas recordó que "existe desde hace años un procedimiento judicial" para "esclarecer si los pagos realizados" por el FC Barcelona al vicepresidente del CTA "tuvieron influencia en el sistema arbitral, particularmente en los ascensos y descensos de los árbitros" y determinar "si esos hechos pueden constituir corrupción deportiva y generar las correspondientes responsabilidades penales". "Que investiguen los jueces, que se practiquen todas las pruebas y que se llegue hasta el final", defendió.

"Pero, mientras tanto, ¿qué pretenden algunos? ¿Que eliminemos al FC Barcelona y a sus actuales dirigentes de la vida de LaLiga? ¿Que LaLiga sustituya a los tribunales, dicte su propia condena y ejecute una pena antes de que exista una resolución judicial? Además, en el ámbito disciplinario deportivo español, los hechos están prescritos. Esto también se ha explicado muchas veces", agregó.

El presidente de la patronal apuntó que "se puede ser durísimo con lo ocurrido y al mismo tiempo negarse a aceptar la intoxicación de que, tantos años después de terminar aquellos hechos, Negreira continúa influyendo en el arbitraje español". "Eso no es perseguir la verdad. Es intentar mantener vivo un relato", zanjó.