Tebas: "Florentino ha vuelto a la carga en un tono mesiánico, sectario y supremacista"

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha lamentado el "tono claramente mesiánico, sectario, supremacista, auténtico y de único poseedor de la verdad" del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante la Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes del club blanco, y ha asegurado que algunas de sus críticas son "falsas, están tergiversadas o no cuentan toda la verdad sobre lo que realmente está en juego en el fútbol español y europeo".

"Florentino vuelve a subirse al púlpito. Florentino, el mismo que en 2021, en El Chiringuito, advertía solemne que 'el fútbol está gravemente enfermo económicamente' y que solo su Superliga podía salvarlo. Hoy ha vuelto a cargar contra todas las instituciones, también contra LaLiga, en un tono claramente mesiánico, sectario, supremacista, auténtico y de único poseedor de la verdad... En fin, era de esperar, cada año se supera, debe ser por la frustración de los poquitos que le siguen", escribió en la red social X.

Durante su discurso inicial en la Asamblea, el máxima mandatario madridista criticó que LaLiga promoviese en Miami (Estados Unidos) un partido que "adultera" el campeonato, además de afirmar que "muchos clubes" le han confirmado que "se arrepienten" de haber aceptado el acuerdo con 'CVC'.

Tebas adelantó además que durante las próximas horas responderá "punto por punto" a las críticas de Florentino Pérez. "Algunas son falsas, otras están tergiversadas y otras no cuentan toda la verdad sobre lo que realmente está en juego en el fútbol español y europeo", manifestó.