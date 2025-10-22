Tebas: "El fútbol español merece mirar al futuro con ambición, no con miedo"

Archivo - El presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante una charla - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, considera que "el fútbol español ha perdido una oportunidad para avanzar" con la cancelación del Villarreal-FC Barcelona de LaLiga EA Sports que se iba a jugar el 20 de diciembre en Miami (Estados Unidos) y, siendo contundente con "quienes apelan a la integridad de la competición" cuando llevan "años cuestionándola", recalcó que "el fútbol español merece mirar al futuro con ambición, no con miedo".

"Una oportunidad perdida para el fútbol español. Hoy el fútbol español ha perdido una oportunidad para avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro", aseguró Tebas en su perfil oficial de la red social 'X' tras conocerse la decisión.

El dirigente criticó que "se invoca la defensa de la tradición desde una visión cerrada y provinciana, mientras las verdaderas tradiciones del fútbol europeo se ven amenazadas por decisiones de las instituciones que lo gobiernan, que año tras año destruyen las ligas nacionales, auténtico motor de la industria del fútbol en Europa, ante la ingenuidad y pasividad de gobernantes europeos que no saben distinguir lo intrascendente de lo esencial".

Además, ironiza con que se apele "a la 'integridad de la competición' desde quienes llevan años cuestionando esa misma integridad, presionando a árbitros, a gobernantes, construyendo relatos distorsionados o utilizando la presión política y mediática como herramienta deportiva", en un mensaje posiblemente dirigido principalmente, sin citarle, al Real Madrid, que había mostrado su firme oposición a este proyecto.

"Y otros, quizá sin saberlo y de buena fe, han sido arrastrados a debates sobre una información que ya se abordó en 2018, donde esa supuesta 'información' -que entonces tuvieron y ahora también- fue solo una excusa para acabar con el proyecto", añadió, tampoco sin nombrarle, en relación a la Asociación Española de Futbolista (AFE).

Tebas dio las gracias al Villarreal CF y al FC Barcelona por "su compromiso y generosidad al formar parte de un proyecto que solo buscaba el crecimiento de la competición". "No pensaban en ellos, pensaban en todos", recalcó el presidente de la patronal de clubes profesionales.

"LaLiga seguirá trabajando, con rigor y convicción, para que el fútbol español siga siendo competitivo, haciendo frente a quienes pretenden destruirlo, pero siempre desde el respeto a sus raíces y asegurando su sostenibilidad. El fútbol español merece mirar al futuro con ambición, no con miedo. Seguiremos intentándolo. Esta vez, estuvimos muy cerca", sentenció.