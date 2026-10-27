Tebas, Louzán y Aganzo participan en el XX Congreso Nacional de Derecho Deportivo en Cáceres

Javier Tebas, Rafael Louzán y David Aganzo participarán en el XX Congreso Nacional de Derecho Deportivo en Cáceres. - AEDD

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de LaLiga, Javier Tebas, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, participarán en el XX Congreso Nacional de Derecho Deportivo, que tendrá lugar el 13 y 14 de noviembre en el Convento San Francisco de Cáceres.

Organizado Asociación Española de Derecho Deportivo (AEDD), el Congreso Nacional de Derecho Deportivo reunirá a juristas, directivos y especialistas bajo el lema 'El deportista y el nuevo escenario de la industria deportiva'.

La jornada inaugural ha programado mesas redondas y debates sobre la integración del derecho laboral nacional en las normativas de la FIFA, los negocios jurídicos del deporte en Estados Unidos y las investigaciones penales junto a los sistemas de cumplimiento en entidades deportivas.

Entre las intervenciones previstas figura las del presidente de AFE, David Aganzo, en la mesa 'Retos y realidades para la integración del derecho laboral nacional en las normativas FIFA', la del presidente de LaLiga, Javier Tebas Medrano, con un diálogo sobre problemas y soluciones en el fútbol español, así como la del presidente de la RFEF, Rafael Louzán Abal, centrada en los retos organizativos del Mundial de 2030.

Las sesiones académicas del sábado abordarán el marco del arbitraje obligatorio ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), la presentación del libro 'Régimen jurídico del deporte en España y en Portugal' y una mesa redonda sobre los treinta años de la legislación deportiva en Extremadura.

El director de Fútbol Profesional masculino del Atlético de Madrid SAD, Mateu Alemany Font, clausurará el encuentro con una conferencia dedicada a los conflictos y soluciones entre la FIFA y los futbolistas.

El programa incluye además actividades complementarias como rutas guiadas por la capital cacereña, una visita al Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear y un recorrido cultural y enoturístico por el municipio de Trujillo (Cáceres).