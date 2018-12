Tebas: "Me hubiese gustado jugar en Miami, pero llegaremos a jugar un partido fuera de España"

Publicado 11/12/2018 0:21:19 CET

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que le hubiese "gustado" que se hubiese podido celebrar el Girona-Barcelona en Miami el 26 de enero, una iniciativa frenada este lunes por el club azulgrana por falta de consenso, pero se ha mostrado contundente a la hora de afirmar que tarde o temprano se jugará "un partido fuera de España", además de confirmar que la medida cautelar por el encuentro no sigue adelante, pero sí la demanda principal de jugar lejos del territorio español.

"Me hubiese gustado jugar, pero seguiremos con la demanda principal y llegaremos a jugar un partido fuera de España", señaló Tebas tras la gala de los Premios As del Deporte. "No hay plan B. Hacer un partido en Estados Unidos es un tema muy complicado. Cuando el FC Barcelona decide no ir, que es un tema voluntario, no se va a jugar ese partido", dijo, descartando la posibilidad de jugar otro partido en su lugar en Estados Unidos.

Además, el presidente de LaLiga recordó que el hecho de jugar lejos de España "es voluntario", por lo que respeta la decisión tomada por la entidad que preside Josep Maria Bartomeu. "El FC Barcelona ha hecho su nota, que quiere unanimidad de todas las instituciones, que eso va a ser muy complicado", dijo sobre la posición en contra de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) o la FIFA.

"No he podido hablar con el presidente del FC Barcelona. Respeto la decisión del FC Barcelona, siempre he dicho que esto es una oportunidad voluntaria. Tengo que felicitar al Girona y al FC Barcelona, que nos han hecho llegar hasta aquí y llevar este camino para seguir trabajando y ser la primera liga del mundo en llevar un partido fuera de España", prosiguió.

Por último, confirmó que no seguirán adelante con la medida cautelar por el partido del 26 de enero, que no se celebrará, pero sí con la demanda principal. "El FC Barcelona nos ha transmitido que no va a ir, por lo tanto la medida cautelar no va a continuar adelante, pero sí el pleito principal, porque consideramos que tenemos derecho. Jugar LaLiga un partido fuera de España sí que va a seguir adelante", concluyó.