Tebas y el plante del Real Madrid: "Esto no es fútbol, es control de poder"

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, señaló a Florentino Pérez, sin nombrarlo, después del plante del Real Madrid a la rueda de prensa y los actos de este viernes en la previa de la final de la Copa del Rey, por el "control de poder" que muestra que el presidente del club blanco "quiere su fútbol".

"Esto no es fútbol, es control de poder. No le gusta Tebas porque no le hace lo que él quiere. No le gusta Ceferin porque no hace lo que él quiere. No le gusta Louzán porque no hace lo que él quiere. No le gustan los comentaristas de TV porque no dicen lo que él quiere. No quieren que se avance en la reforma arbitral porque no es la que él quiere", escribió en su cuenta de la red social 'X'.

Tebas reaccionó así al comunicado del Real Madrid que calificó de "inadmisibles" las declaraciones de los árbitros de la final de Copa contra el FC Barcelona en La Cartuja (Sevilla). El conjunto madrileño mostró también su disconformidad con ese plantón a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la previa copera.

"Y ahora, tras las declaraciones de los árbitros -hartos del acoso constante desde Real Madrid TV-, responde como sabe: suspende la rueda de prensa, e salta el entrenamiento en La Cartuja, desprecia los actos oficiales de la final de Copa, filtra que no se va a presentar en la final de la Copa. Qué piel tan fina", añadió.

"No protesta, presiona. No se queja, amenaza. No discrepa, castiga. No quiere mejorar el fútbol, quiere su fútbol. Y lo más grave no es que lo intente. Lo grave es que muchos lo permiten, lo consienten y le ayudan", terminó Tebas.