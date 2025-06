Tebas: "El secretario de Estado tendría que tener más cuidado, lo que se busca es socavar mi reputación"

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga), Javier Tebas, ha dicho que el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, "tendría que tener más cuidado con las denuncias que eleva" al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) porque "lo que se busca con esto" --según el propio Tebas-- "es socavar" su "reputación".

"Ya llevamos unos cuantos archivos de denuncias del Real Madrid y archivos también de querellas en su momento. Ahora no ha llegado ni a abrirse expediente. Por lo tanto, los miembros del TAD que han votado a favor de que no tenía que abrirse expediente pues lo que han dicho es que esa denuncia no se tenía que haber elevado al TAD", comentó Tebas este martes durante unos coloquios en el Parlamento Europeo.

"Ya lo dije y lo voy a repetir. Yo creo que el secretario de Estado tendría que tener más cuidado con las denuncias que eleva al TAD porque lo que se busca con esto, aunque ésta no fue pública pero sí pasó en la anterior, es socavar mi reputación; el daño reputacional, que es lo que buscan los que actualmente dirigen el Real Madrid", aseveró al respecto.

Luego habló sobre cómo afectará el Mundial de Clubes a las vacaciones de los futbolistas de equipos españoles. "Vamos a ver cómo están los acontecimientos, pero yo ya vengo diciendo que éste es un Mundial impuesto; a las Ligas nos lo han impuesto, con el cual no estamos absolutamente de acuerdo. Y esto es un ejemplo de lo que pasa cuando se hacen las cosas sin acordar con las competiciones nacionales, en este caso con las Ligas nacionales", argumentó el máximo dirigente de LaLiga.

"Tenemos que modificar, somos la marioneta, hay que modificar los partidos porque hay otra competición que nos han puesto en el calendario sin nuestra autorización y hace daño a nuestra competición. En la primera jornada, que no esté el Real Madrido el Barcelona hace mucho daño a nuestros operadores audiovisuales en España y en el resto del mundo. A ver cómo van los acontecimientos y veremos. Yo recordaré que el convenio colectivo en España que tenemos con los sindicatos son tres semanas de vacaciones a los jugadores y, desde luego, el convenio lo vamos a cumplir", auguró Tebas acerca del sobrecargado calendario.

De igual modo, diseñar un calendario en el curso 2025/26 será un rato por la participación de cinco equipos españoles en la Champions League. "Siempre he dicho que cuatro a veces me parecía mucho, pues con cinco todavía más complicado. Pero bueno, esas son las normas que hay en la competición, esta vez ha sido por el tema de los coeficientes", afirmó.

"Hay que saber que trabajamos mucho en el equilibrio de las jornadas cada fin de semana, para mercados audiovisuales nacionales e internacionales. No olvidemos que la gran parte de los ingresos de los clubes de LaLiga son los ingresos audiovisuales que gestionamos en LaLiga y tenemos que hacerlo lo mejor posible. Sí nos complica más, pero bueno, no es la primera vez que lo tenemos", recordó al respecto.

Además, volvió a hablar del Consejo Superior de Deportes (CSD) a rebufo del 'caso Olmo': "He oído las declaraciones de Uribes y yo creo que está confundido. Eso fue la manera cautelar por defender a los jugadores. Ya la resolución definitiva que tomó el CSD fue por el motivo, por decir que había una incompetencia del órgano que lo tuvo".

"Fundamentalmente viene como consecuencia que dice el CSD que en las licencias de Pau Víctor y Dani Olmo, que expiraban el 31 de diciembre, la RFEF tenía que haber comunicado expresamente que habían terminado, y que sus contratos o relación decían lo contrario. Ese fue el motivo; ya lo dije en su día que, para el CSD, Di Stéfano seguía inscrito", añadió.

También fue preguntado si para el Barça es suficiente para volver al 'fair play' financiero con la rescisión del contrato de Clément Lenglet. "No lo sé, no lo voy a anticipar. Tienen que hacerse más cosas. Ellos lo saben, el FC Barcelona conoce muy bien cuáles son nuestras normas, tiene un buen departamento financiero. Sin duda la rescisión ayuda", subrayó.

"No sé si son 34 o no, es lo que he leído, no lo sé realmente si es así o no es así, si es una temporada o si son varias temporadas... Pero evidentemente le va a ayudar a llegar a la regla 1:1. No lo sé exactamente, pero creo que aún le va a faltar algo más", vaticinó.

A raíz de las obras en el Spotify Camp Nou, Tebas confirmó la solicitud del Barça para jugar fuera de casa en las cuatro primeras jornadas de Liga del próximo curso. "Si está listo habrá que preguntárselo a los ingenieros, a los arquitectos y al FC Barcelona. Nosotros hemos tenido esa petición, no sé si tres o cuatro jornadas, pero la hemos tenido", contestó el presidente del ente liguero.

"Lo que sí que es habitual es que cuando un club con su estadio está en obras, pues estas peticiones se acepten y se hagan. Por lo tanto, en eso el FC Barcelona no va a tener ningún problema. Si no está el estadio, nosotros no lo sabremos, tendrá que buscarse otro para jugar", apuntó Tebas, para luego avisar de que "es más complicado" alargarlo.

"Porque eso depende mucho de los otros clubes de LaLiga. Hace cambiar muchísimo el calendario y habría que hablarse las circunstancias, pero es complicado", insistió antes de desgranar en el coloquio algunas de las claves del campeonato liguero español para haber florecido tanto.

"Nuestro ADN desde hace más de 12 años es la sostenibilidad económica. Todo lo contrario que lo que la gente se piensa cuando dice 'no fichamos tantos jugadores'. No, lo que hacemos es que no derrochamos tanto dinero en jugadores porque los clubes con el sistema de 'fair play' financiero que tenemos guardan muy mucho dónde tienen que hacer las inversiones. Y cuando tienes una competición con sostenibilidad económica, pues es mucho más competitiva", explicó.

"En Europa hay dos competiciones sostenibles económicamente, que son la Bundesliga y nosotros, y creo que somos dos competiciones muy competitivas en todos los ámbitos, tanto nacional en nuestra competición como a nivel internacional en las competiciones que jugamos", agregó.

En este sentido, abogó por "un buen 'fair play' financiero, haciendo cumplir las normas y a veces haciendo a los clubes que cumplan las normas y no someterse a ningún tipo de presión". "Hace un momento me preguntaban del FC Barcelona, que es uno de los clubes que lleva unos años con algunos problemas con el 'fair play' financiero; pero bueno, va cumpliendo y va sacando grandes jugadores", puso como ejemplo.

"Tú tienes que tener política de cantera y luego darles oportunidades. En el Barcelona a lo mejor la oportunidad ha venido porque no han podido incorporar tantos jugadores y se ha visto que había jugadores en la cantera. Pero bueno, a nivel general en España eso se lleva trabajando mucho tiempo y el ejemplo fue cuando se ganó la Eurocopa la temporada pasada", continuó Tebas en su charla.

"De los 25 jugadores que jugaron la final de la Eurocopa, 22 estaban en nuestra Liga nacional jugando. Cuando se ganó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos, estaban todos jugando en nuestra Liga nacional. Es fruto de un trabajo de mucho tiempo de los clubes y sobre todo viene por la sostenibilidad económica de nuestro fútbol, que permite invertir en mejoras de ciudades deportivas, donde está el fútbol base", concluyó.