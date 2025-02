Tebas: "Los tuits del Atlético están dentro de la ironía, no los veo desproporcionados"

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, insistió este lunes en que los tuits publicados en el perfil oficial del Atlético de Madrid en relación al derbi ante el Real Madrid y sobre otras cuestiones "están dentro de la ironía" y no son "desproporcionados", mientras que sí lo es "lo que ha ocurrido con Real Madrid TV durante este último año y medio".

"Los comunicados vienen ocurriendo desde hace años y que están dentro de lo que los clubes han venido haciendo. Lo que no han venido haciendo es tener un mecanismo, como es Real Madrid TV, de carácter nacional, señalando al árbitro antes de pitar el partido, diciéndole los fallos que había tenido, de una forma muy sesgada, porque tampoco pone los aciertos", criticó el mandatario en declaraciones a los medios tras el Desayuno Deportivo de Europa Press, patrocinados por la Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y Silbö.

Ante estas acciones de RMTV, Tebas cree que "hay que marcar las diferencias entre los comunicados y lo otro", por lo que cree que los tuits del Atlético de Madrid alrededor del derbi y en referencia al Real Madrid están "dentro de la ironía con los que lo ha hecho". "Nada más. No lo veo nada desproporcionado. Lo que es desproporcionado es lo que nos ha ocurrido con Real Madrid TV durante este último año y medio", denunció.

Además, en medio de la polémica arbitral, Tebas cargó contra Florentino Pérez. "Que me llame él, Eso es lo que tiene que pasar. El Real Madrid está en la Comisión de LaLiga, que hay 14 clubes y el presidente. Ahí expresa con plena libertad lo que considera y vota con plena libertad lo que considera. Ese es mi lugar de comunicación con el Real Madrid", comentó.

Finalmente, no entró a valorar la relación de Pérez con la inscripción de Dani Olmo con el FC Barcelona gracias a una cautelarísima concedida por el Consejo Superior de Deportes. "Pregúntenle a los que estuvieron en Arabia. Yo no estuve. Pero parece ser que se comentó, pero yo no me lo creo. El Real Madrid estuvo muy callado con el 'caso Olmo'", sospechó.