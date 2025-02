Tebas: "Vamos por buen camino con la RFEF, espero que ni un tercero ni la política nos pongan zancadillas"

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, celebró este lunes que su organismo óptima relación con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), "un buen camino" al que espera que no le "pongan zancadillas ni un tercero ni el ámbito de la política"; mientras que admitió que podría continuar al frente del organismo más allá de 2027 si no ha resuelto todos los retos que tiene por delante, siempre y cuando quieran los clubes.

"No es cuestión de llevarse bien o mal o irse de copas con el señor Louzán, es ser profesionales y discutir en los foros que correspondan los temas que puedan ser controvertidos. Vamos por buen camino y espero que sigamos por él y que nadie, ni un tercero ni el ámbito de la política, nos ponga zancadillas", señaló Tebas en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por la Comunidad de Madrid, Loterías y Apuestas del Estado, Silbö, Joma y Mondo.

En este sentido, fue claro con el Consejo Superior de Deportes, al que pide que "se respeten las competencias" que les corresponden a cada organismo "por ley". "Tengo la sensación de que andamos un poco despistados en esta cuestión en el ámbito gubernamental", advirtió.

El dirigente aseguró que, pese a la buena sintonía con la RFEF, de cuya Junta Directiva es miembro, no se han "sentado a hablar" de un posible partido fuera de España, un deseo que siempre tuvo el rechazo bajo el mandato de Luis Rubiales. "No conozco profundamente la opinión de la Federación. Me sentaré y creo que le convenceré", apuntó.

Sin embargo, "entre los problemas" que hay actualmente en el fútbol, no esconde que ni Louzán ni él tengan "entre los diez primeros el ir a jugar a Estados Unidos". "El partido de Miami sí que dijo que para la próxima temporada, así que vamos a trabajarlo, claro", sentenció Tebas.

En cuanto a las nuevas competiciones que están surgiendo como el Mundial de Clubes, recordó que este les obliga "a hacer calendarios menores" y que "afecta a medio plazo al valor de los derechos audiovisuales y competitividad porque hay una serie de ingresos van a una serie de clubes".

NO DESCARTA UN NUEVO MANDATO SI NO HA RESUELTO TODOS LOS RETOS

Por ello, insistió en que es "importante que cualquier decisión que afecte al ámbito del fútbol se debe acordar con todos los actores". "Creo la UEFA y la FIFA deben ser monopolio, pero hay que cubrir una serie de cuestiones reglamentarias. Se ha hecho un Mundial de Clubes sin contar con Ligas y sindicatos de jugadores. UEFA ha renovado con la Asociación Europea de Clubes (ECA) el formato de la Champions hasta el 2034 sin ningún acuerdo con las ligas", remarcó.

"Del nuevo formato de la Champions no me gusta los efectos económicos que puede tener. Lo aprobé cuando estaba en el Comité Ejecutivo de la UEFA y que había que ver los efectos económicos. Ahora habría que ver que ha pasado desde que voté aquello. Se ha aprobado un Mundial de Clubes con el voto de la UEFA, se ha prorrogado el formato de la Champions hasta 2034 sin contar con ligas nacionales, y todo esto está canibalizando en algunos territorios a muchas ligas nacionales", puntualizó.

Sobre la Superliga, no olvida del peligro que supone por estar "detrás" el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el que "es tenaz, duro y siempre gana". "No es serio que la industria del fútbol en tres años tenga tres formatos de competición, no es serio que no establezcan modelos de gobernanza y un proyecto audiovisual que un día es gratis o que se va a emitir en una plataforma que nadie sabe. Me parece falta de seriedad y de respeto a esta industria", aseveró el presidente de LaLiga.

Finalmente, Tebas dejó caer que podría seguir al frente del organismo, aunque hubiese dicho que este que termina en 2027 sería su último mandato. "Lo vengo diciendo además hace tiempo. Si los retos que he señalado hoy están solucionados y orientados, no me presentaré. Si no, me presentaré", avisó.

"Para la piratería me he puesto un plazo, porque la vida tiene retos, y yo creo que en 12 meses tenemos solucionado un 80 por ciento de la piratería. En cuanto a las nuevas competiciones, espero que no se anuncie ya un nuevo Mundial de Clubes porque este de ahora no es rentable económicamente y no creo que vuelva a haber otro con el dinero que van a repartir porque aquí ha tenido que llegar dinero saudí", detalló.

Además, le restan tres años para poder sentarse con la UEFA "y hablar qué soluciones se pueden dar" si continúan por el mismo camino con sus competiciones, y también está "seguro" de que la Unión Europea impondrá "el nuevo modelo de deporte europeo". "La comisaria general ha dicho que tiene que estar el año que viene el informe y los informes, aunque no son vinculantes, son muy orientados a la política europea", indicó.

"Y si los objetivos no están, pues me intentaré volver a presentar, porque creo que habrá que resolverlos, pero igual los clubes me dicen que como no los he resuelto, que venga otro, y entonces pues me irá a casa", sentenció el dirigente.