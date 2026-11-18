MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El CD Tenerife, con su goleada (2-5) al CD Badajoz; el CE Sabadell, con su victoria por 0-3 ante el Utebo FC, y el RCD Mallorca, sufriendo para ganar por 1-3 al CD Alcoyano en la prórroga, se han clasificado para los treintaidosavos de final en la Copa del Rey Mapfre, ronda al fin completada tras semanas con el calendario deslavazado por varios motivos.

En el Estadio Nuevo Vivero, digiriendo aún su tragedia, el Tenerife dedicó al cielo otro triunfo, como el del pasado domingo ante la AD Ceuta (2-0) en su regreso a la competición tras la muerte de Jesús de Miguel Alameda. Y en esta ocasión, encarriló su nueva victoria con dos goles de Grant-Leon Ranos y uno de Juanjo Sánchez en poco más de media hora.

Aunque un tanto de Carlos Beitia nada más empezar la segunda mitad y la expulsión de Roko Jureskin animaron al Badajoz con la remontada, el 1-4 de Iván Chapela en el 69' truncó el sueño pacense. Eso sí, hubo tiempo de ver dos goles más antes de la conclusión, uno de Jorge Barba para los locales y uno de Víctor Moreno en el tiempo añadido para sellar el 2-5.

En el Campo Municipal de Santa Ana, el Sabadell no acusó sus numerosas bajas y reservó billete para la siguiente ronda copera con goles de Nikolay Obolskiy (10'), Alain Ribeiro (25') y Yanis Rahmani (38'). Poco le importó al equipo arlequinado que Gastón Valles fallase un penalti en la segunda mitad de un partido que se cerró con la expulsión de Diego Royo.

El otro representante de LaLiga Hypermotion que este miércoles estaba en liza, el Mallorca, sufrió bastante durante su cita en Alcoy. Abrió el marcador Abdón Prats con un voleón de zurda desde la frontal del área en el 18', pero empató Guille Andrés justo antes del descanso remachando un pase 'de la muerte' de Pablo Carbonell a raíz de un rechace tras un tiro.

Pese al aguante del Alcoyano en el segundo periodo del encuentro, El Collao se llevó un mazazo moral cuando en el 107' se anuló un gol a Loren Fernández por fuera de juego y en el ataque siguiente Adam Buksa marcó el 1-2 para los bermellones. Y ya en el tramo final de la prórroga, Adrián Fuentes consiguió el definitivo 1-3, con asistencia de Pablo Torre.

Además, también superó los 1/64 de final el FC Cartagena tras derrotar por 1-2 al Deportiva Minera en la prórroga, junto al Club Portugalete y al Reus FC después de tumbar en sendas tandas de penaltis al Real Unión de Irún (0-0/4-1) y al Barakaldo CF (1-1/4-3), respectivamente.