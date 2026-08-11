Thiago Fernández llega al Levante UD cedido por el Villarreal CF

Archivo - Thiago Fernández, durante un partido con el Real Oviedo. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD ha llegado a un acuerdo con el Villarreal CF para fichar en calidad de cedido hasta final de temporada al futbolista argentino Thiago Fernández, extremo de 22 años y que la segunda mitad de la pasada temporada ya estuvo a préstamo en el Real Oviedo.

"Nacido en Buenos Aires el 3 de abril de 2004, inició su trayectoria en las categorías inferiores del Club Atlético Vélez Sarsfield. Allí fue progresando por las diferentes categorías hasta debutar con el primer equipo en abril de 2023", indicó el Levante este martes en su página web.

"Con el conjunto argentino disputó 48 encuentros oficiales, en los que anotó seis goles y repartió nueve asistencias. Tras finalizar su etapa en la V azulada, el Villarreal CF se hizo con sus servicios. En enero del presente año, Thiago se marchó cedido al Real Oviedo, donde disputó 16 encuentros y registró cuatro asistencias", concluyó la nota de prensa.