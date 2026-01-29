Timo Werner se marcha del Leipzig a los San Jose Earthquakes

Archivo - El delantero alemán Timo Werner, en un partido con el RB Leipzig. - Jan Woitas/dpa - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El RB Leipzig ha anunciado que el delantero alemán Timo Werner, de 29 años, deja su plantilla para poner rumbo a Estados Unidos, donde jugará en la Major League Soccer (MLS) con los San Jose Earthquakes.

"Tras 113 goles en 216 partidos oficiales, el capítulo entre el RB Leipzig y Timo Werner ha llegado a su fin", informó este jueves la entidad germana a través de un comunicado oficial.

Werner es el máximo goleador histórico del Leipzig, habiendo sumado 47 asistencias. No obstante, el atacante nacido en Stuttgart no iniciará su andadura con el San Jose Earthquakes hasta finales del próximo mes de febrero.

Por ello "continuará entrenando" con el Leipzig "durante las próximas semanas", según añadió la nota de prensa, "para mantenerse en forma antes de viajar" a EE.UU. "Se despedirá oficialmente en el partido en casa contra el VfL Wolfsburg el domingo 15 de febrero", concluyó la misma nota.