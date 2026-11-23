Los jugadores de la UD Almería celebran un gol ante la AD Ceuta en LaLiga Hypermotion 26-27 - PRENSA LALIGA

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La UD Almería cerró la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion 2026-2027 en el liderato de la clasificación después de derrotar este lunes con mucho trabajo por 3-2 al colista AD Ceuta, que fue capaz de igualarle su tempranero 0-2.

El conjunto almeriense continúa con su buen momento y encadenó su tercera victoria consecutiva para replicar el triunfo del CD Castellón y recuperar el primer puesto de la clasificación, aún con un partido más que el equipo castellonense, al que aventaja en dos puntos, y ya con ocho sobre el tercero, el Girona FC.

El choque en el Alfonso Murube tuvo como protagonista al visitante Sergio Arribas, clave en el triunfo almeriense, que pareció encarrilar el mediapunta con su doblete antes de la media hora de juego. El Ceuta se rehizo con el rápido 1-2 de Cédric Tegula y fue capaz de empatar al filo del descanso con un penalti anotado por Yann Bodiger.

En la segunda parte, con el partido equilibrado y cuando se prestaba para entrar en su recta final, Arribas apareció para asistir en un saque de esquina a Chumi en el 2-3. Tegula fue expulsado poco después y los locales ya no pudieron replicar para quedarse hundidos en el último puesto a nueve puntos de la salvación.