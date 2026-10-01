La UEFA analiza la "abundante documentación" de la denuncia del Real Madrid por el 'caso Negreira'

Archivo - Banderas de la UEFA en su sede de Nyon (Suiza) - Soeren Stache/dpa - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La UEFA ha confirmado este jueves la recepción de una "cantidad sustancial de documentos" aportados por el Real Madrid en el marco de la investigación abierta sobre el FC Barcelona por el denominado 'caso Negreira', un expediente que el organismo continental reactivará a través de sus Inspectores de Ética y Disciplina para evaluar si las evidencias presentadas por el club blanco sobre los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira suponen una violación de su marco legal.

En un comunicado oficial emitido por la entidad europea, la UEFA explicó que sus Inspectores de Ética y Disciplina han recibido esta "abundante documentación" presentada por el Real Madrid para ser evaluada "como parte de su revisión en curso del caso".

Tras esta comunicación de la UEFA, la entidad madridista exigió a la institución que preside Aleksander Ceferin que la investigación progrese con la "máxima celeridad" ante unos hechos de "extraordinaria gravedad" que vulneran la integridad de las competiciones europeas.

El Real Madrid valoró la notificación del máximo organismo del fútbol europeo y reafirmó su compromiso de colaborar de manera activa para llegar hasta el final del asunto. "La denuncia presentada por nuestro club incorpora abundante documentación y evidencias sobre unos hechos de extraordinaria gravedad, que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral", manifestó la entidad presidida por Florentino Pérez en un comunicado.

En la misma nota, la entidad madridista consideró "imprescindible" que, una vez que UEFA dispone de esta documentación, la investigación avance "con la máxima celeridad hasta su completa conclusión" y que los órganos competentes adopten las decisiones que correspondan "conforme a la gravedad de los hechos acreditados", remarcando que el club continuará "ejerciendo cuantas actuaciones estén a su alcance para el esclarecimiento de unos hechos que considera incompatibles con los principios de integridad, transparencia y juego limpio que deben presidir el fútbol europeo".

El envío de este material cumple el anuncio realizado el pasado mes de mayo por el presidente blanco, Florentino Pérez, quien avanzó la confección de un "dosier importante" sobre "el mayor escándalo de la historia del fútbol" para instar a que la UEFA actuase de oficio en la vía disciplinaria deportiva. "Vamos a ver si somos serios y la UEFA por fin mete mano en este tema, que lo va a meter porque no puede consentir que el fútbol más importante esté bajo sospecha", argumentó entonces el máximo dirigente madridista.

A raíz de aquellas duras declaraciones de Florentino Pérez, en las que también cuestionó los títulos ligueros logrados por la entidad catalana durante la etapa investigada, el FC Barcelona reaccionó interponiendo una demanda de conciliación previa a una querella por presuntas calumnias. El presidente del Real Madrid ha sido citado por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Madrid para el próximo 25 de noviembre en un acto de conciliación promovido por el club azulgrana, al que no tendrá obligación de acudir en persona.

La vía disciplinaria de la UEFA sobre el club 'culer' arrancó formalmente en marzo de 2023, cuando el organismo europeo designó a sus inspectores para esclarecer si la entidad blaugrana violó el marco legal de la competición a raíz de los más de 7,3 millones de euros abonados por el FC Barcelona entre los años 2001 y 2018 a Enríquez Negreira. Paralelamente, la justicia ordinaria española mantiene abierta la causa penal a través de la Fiscalía Anticorrupción contra el propio club y los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por presuntos delitos de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo, administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.