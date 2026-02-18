UEFA está "revisando" el informe del Benfica-Real Madrid y abrirá "procedimiento en caso de denuncia"

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La UEFA está "revisando" el informe oficial del partido disputado este martes entre el Benfica portugués y el Real Madrid, correspondiente a la ida del 'playoff' de la Liga de Campeones 2025-2026, y apuntó que abrirá "procedimientos en caso de denuncia" tras la acusación de Vinícius Jr al argentino Gianluca Prestianni de haberle insultado de forma racista tras el 0-1, lo que motivó que el partido se detuviera durante varios minutos.

"Los informes oficiales de los partidos disputados anoche se están revisando. En caso de denuncia, se abren procedimientos y, en caso de que se impongan sanciones disciplinarias, estas se anuncian en la página web disciplinaria de la UEFA. No disponemos de más información ni comentarios sobre este asunto en este momento", se limitó a comentar el organismo preguntado por el asunto por Europa Press.

Vinícius Jr se dirigió al colegiado del encuentro, el francés François Letexier, tras escuchar que Prestianni le había llamado 'mono', un hecho que confirmó el delantero francés Kylian Mbappé, que llegó a decir que el argentino había repetido el insulto hasta "en cinco ocasiones", mientras que el futbolista del Benfica negó los hechos y que se "malinterpretó" lo que dijo.