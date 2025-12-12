La UEFA seguirá vetando a Rusia pese a la recomendación olímpica

Archivo - Logo de la UEFA en una valla publicitaria. - Silas Stein/dpa - Archivo

LONDRES, 12 Dic. (PA Media/dpa/EP) -

Altos cargos de la UEFA creen que no será posible reintegrar a Rusia en las competiciones internacionales, ni siquiera en las categorías inferiores, hasta que se llegue a un acuerdo político, pese a que la Cumbre Olímpica recomendó que se permita a los atletas juveniles de Rusia y Bielorrusia competir bajo sus banderas nacionales.

La Cumbre Olímpica recomendó el jueves que se permita a los atletas juveniles de Rusia y Bielorrusia competir bajo sus banderas nacionales, y se pidió a las federaciones internacionales que estudien la forma de hacerlo posible.

Esto supondría el mayor paso hacia el regreso de Rusia al deporte internacional desde que el Comité Olímpico Internacional (COI) prohibió la participación de sus atletas en 2022 tras la invasión de Ucrania.

La UEFA se planteó readmitir a Rusia en las competiciones sub-17 en 2023, pero finalmente desistió del plan. Y PA Media entiende que sigue habiendo escepticismo en el fútbol europeo sobre la viabilidad de readmitir a Rusia, incluso en las categorías inferiores.

Rusia podría ser readmitida por la FIFA y la UEFA, pero las fuentes han señalado que, mientras la situación política siga sin resolverse, muchos países seguirían negándose a jugar contra ellos o incluso a admitirlos en su territorio.

Aún no se ha llegado a un acuerdo sobre un plan de paz, ya que Ucrania ha rechazado un acuerdo propuesto por Estados Unidos. Una declaración de la Cumbre Olímpica emitida este jueves afirmaba que los jóvenes atletas de Rusia y Bielorrusia "no deben ser considerados responsables de las acciones de sus gobiernos". "El deporte es su acceso a la esperanza y una forma de demostrar que todos los atletas pueden respetar las mismas reglas y a los demás", agregó el texto.