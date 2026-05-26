El último ascendido a LaLiga EA Sports se conocerá el sábado 20 de junio

Los jugadores de la UD Almería en un encuentro de Liga frente al Mirandés.
Los jugadores de la UD Almería en un encuentro de Liga frente al Mirandés. - LALIGA
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 26 mayo 2026 17:06
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   MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

   LaLiga ha anunciado este martes los horarios de los seis encuentros que compondrán el play-off de ascenso a LaLiga EA Sports, que comenzará el fin de semana del 6 y 7 de junio, a las 21.00 horas, con los partidos de ida de la primera eliminatoria entre el 6º y el 3º y el 5º ante el 4º respectivamente, mientras que se cerrará el sábado 20 de junio, a las 21.00 horas, con el encuentro de vuelta de la eliminatoria final.

   Las eliminatorias por el ascenso, arrancarán el fin de semana del 6 y 7 de junio, a las 21.00 horas, con los partidos de ida de la primera eliminatoria: 6º contra 3º y 5º contra 4º respectivamente. El desenlace de la primera eliminatoria se conocerá entre semana, el martes 9 se enfrentarán el 3º contra el 6º y el miércoles 10 de junio el 4º contra el 5º, ambos a las 21.00 horas.

   Los dos equipos vencedores de cada eliminatoria se verán las caras en la segunda y definitiva eliminatoria, de la que saldrá el equipo ascendido a LaLiga EA Sports. El partido de ida de esta 'final' por el ascenso, se disputará el domingo 14 de junio, a las 21.00 horas, y el definitivo encuentro de vuelta tendrá lugar el sábado 20 de junio a las 21.00 horas.

   A falta de una jornada para el final de LaLiga Hypermotion, Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar luchan por los cuatro puestos que dan acceso al play-off.

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