El último ascendido a LaLiga EA Sports se conocerá el sábado 20 de junio

Los jugadores de la UD Almería en un encuentro de Liga frente al Mirandés. - LALIGA

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha anunciado este martes los horarios de los seis encuentros que compondrán el play-off de ascenso a LaLiga EA Sports, que comenzará el fin de semana del 6 y 7 de junio, a las 21.00 horas, con los partidos de ida de la primera eliminatoria entre el 6º y el 3º y el 5º ante el 4º respectivamente, mientras que se cerrará el sábado 20 de junio, a las 21.00 horas, con el encuentro de vuelta de la eliminatoria final.

Las eliminatorias por el ascenso, arrancarán el fin de semana del 6 y 7 de junio, a las 21.00 horas, con los partidos de ida de la primera eliminatoria: 6º contra 3º y 5º contra 4º respectivamente. El desenlace de la primera eliminatoria se conocerá entre semana, el martes 9 se enfrentarán el 3º contra el 6º y el miércoles 10 de junio el 4º contra el 5º, ambos a las 21.00 horas.

Los dos equipos vencedores de cada eliminatoria se verán las caras en la segunda y definitiva eliminatoria, de la que saldrá el equipo ascendido a LaLiga EA Sports. El partido de ida de esta 'final' por el ascenso, se disputará el domingo 14 de junio, a las 21.00 horas, y el definitivo encuentro de vuelta tendrá lugar el sábado 20 de junio a las 21.00 horas.

A falta de una jornada para el final de LaLiga Hypermotion, Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar luchan por los cuatro puestos que dan acceso al play-off.