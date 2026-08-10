Unai Emery: "El Aston Villa se encuentra en una nueva era, luchando por títulos"

Archivo - El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, besando el trofeo de la Liga Europa. - Nick Potts/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español del Aston Villa, Unai Emery, ha comentado este lunes que el club se encuentra actualmente en "una nueva era", en la que tiene "la oportunidad de luchar por los títulos", y ha expresado que considera a Luis Enrique y Pep Guardiola "los mejores entrenadores del mundo".

"Creo que el Aston Villa se encuentra en una nueva era, con esta oportunidad de luchar por los títulos", afirma el entrenador del Aston Villa, Unai Emery, en una entrevista con UEFA antes de la Supercopa de Europa 2026, que mide a los villanos, campeones de la Liga Europa, y al Paris Saint-Germain, campeón de la Liga de Campeones, este miércoles.

Emery habló de que disputar la Supercopa de la UEFA supone "otra oportunidad de estar ahí y ganar un título". "Nos enfrentamos al Paris Saint-Germain, el mejor equipo del mundo en estos momentos y será otro equipo con el que podremos compararnos", añadió.

El donostiarra apuntó que los equipos de Luis Enrique "siempre juegan bien". "La relación que tengo con él, forjada a través de la rivalidad entre nosotros, me hace sentir, del mismo modo que me enorgullece el trabajo que realizo y cómo vamos evolucionando, que enfrentarse a los mejores entrenadores del mundo es un gran reto", señaló.

El técnico del Villa reflexionó sobre lo "magnífico" que es competir contra Pep Guardiola o Luis Enrique, porque le "exigen y motivan mucho". "Partiendo del pleno respeto que siento por los entrenadores, ese respeto es aún mayor cuando compito contra ellos, lo que significa que quiero luchar para ganarles, ya que los considero los mejores", confesó.

Sobre el hecho de tener en su palmarés cinco títulos de la Europa League, admite que le "llena de orgullo" y le hace sentir "muy agradecido". "Compartir este momento con un club como el Aston Villa, que cuenta con una historia tan increíble, nos devuelve la esperanza y nos hace sentir que tenemos la capacidad de ganar un título europeo. Como entrenador, me siento muy satisfecho, pero también soy muy exigente, para que podamos mantener todo esto", subrayó.

Será la segunda vez que el Aston Villa de Emery se mida al PSG después de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2024-25: "En París perdimos por 3-1; jugamos un buen partido, pero no fuimos protagonistas como en el segundo encuentro. En la vuelta, sacamos partido a nuestro potencial en ataque, tuvimos momentos realmente buenos para remontar, pero al final, no lo conseguimos", explicó.

"Jugar contra un equipo como el PSG y sentir que podíamos estar a su nivel fue muy importante para nuestra confianza. Vamos a intentar transmitir el mismo mensaje en el vestuario y nos prepararemos para el partido pensando que podemos tener nuestras oportunidades si competimos al máximo", recalcó el donostiarra.

Emery reconoció que ganar la Champions League es algo con lo que sueña. "Veo equipos que, a lo largo de los años, se han acercado a un nivel similar al nuestro: hace tres años, el Borussia Dortmund llegó a la final; el Villarreal llegó a las semifinales contra el Liverpool y estuvo a punto de alcanzar la final. Así, el Aston Villa también intenta ser un equipo competitivo, de renombre, que esté cada vez más cerca de ganar y estar en la lucha con los mejores equipos para ganar títulos", concluyó.