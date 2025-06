Unai Simón: "Las críticas forman parte del fútbol y aprendí a convivir con ellas"

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El guardameta del Athletic Club y la selección española Unai Simón reconoció este viernes que "las críticas forman parte del fútbol" y que él aprendió "a convivir con ellas", mientras que se mostró con ganas de medirse a "una selección potente" como Portugal en la final de la Liga de Naciones.

El portero fue uno de los destacados este jueves en la victoria por 5-4 ante Francia en las semifinales de la Liga de Naciones y el seleccionador nacional Luis de la Fuente defendió su figura. "Es un portero que nos ha dado garantías siempre. Celebro su partido. Ha sido un jugador que le habéis maltratado. Unai Simón tiene una trayectoria espectacular, es un gran portero y un gran compañero", remarcó.

"Creo que se refería un poco a las críticas que en el fondo recibimos todos. Sí que verdad que él es consciente de que el año posterior al Mundial no fue fácil para mí a nivel de selección, por todo lo que se habló y se comentó, pero al final las críticas que forman parte del fútbol y aprendí a convivir con ello, sé que es una parte más del fútbol", señaló Simón a los medios.

El vitoriano sigue "concentrado" en lo suyo. "Sé que existen las críticas, las opiniones y todos los debates que haya, lo único que trato es de intentar ser el mejor portero y mejor persona cada día. De ahí en adelante, lo que se hable fuera, intentar evitarlo", añadió.

El guardameta sabe que la selección debe estar preparada para cuando vengan mal dadas. "Ganando hay debate, pues evidentemente cuando perdamos, también habrá, incluso más. Es lógico, cuando llevamos dos años maravillosos, entiendo que cuando perdamos, también las habrá y se agranden un poco más", subrayó.

"No sé si por desgracia o porque forma parte del fútbol, al final es lo que vende, es lo que la sociedad quiere escuchar, pero creo que es normal. Dándole normalidad a este tema de cómo funciona, se trata de saber qué es lo que tienes que hacer en cada momento, disfrutarlo y mejorar cada partido y estar preparado para que el míster te pueda poner", añadió.

Unai Simón, elogiado también por el seleccionador francés Didier Deschamps, aclaró que no escucha "sólo críticas". "Pero al igual que no valoro las críticas negativas, tampoco valoro las positivas. Creo que es algo que cada uno tiene que ser consciente del partido que ha hecho, de en qué momento está, y por mucho que nos guste que nos regalen los oídos o que no nos guste que nos critiquen, creo que cada uno tiene que ser un 'poquito' más templado y reconocer el momento en el que se encuentra y saber qué es lo que tiene que hacer en cada momento", zanjó.

Ante Francia, Unai Simón igualó al mítico José Ángel Iribar en interncionalidades (49). "Creo que son también etapas diferentes porque cada vez se juegan más partidos. Yo llevo mucho menos tiempo que creo que estuvo el 'Txopo', pero sí, al final son números que evidentemente están ahí. Intento seguir sumando internacionalidades y partidos con mi club, y acabar una carrera, ojalá dentro de muchos años, con el mayor número de partidos posible", deseó.

En cuanto a la final del domingo de la Liga de Naciones ante Portugal, el portero del Athletic Club recordó que "es una selección potente y 'top' europea". "Nos encanta enfrentarnos a este tipo de selecciones, sobre todo no por este título, que la verdad es que es superimportante para nosotros, sino para lo que nos viene de cara a un futuro", remarcó.

Simón tiene "muchas ganas de estar cara a cara" contra "esos grandes jugadores" que tiene Portugal y "ese gran equipo que es". "Lo demostró contra Alemania en la semifinal, a ver qué tal se nos da la final", apuntó el guardameta de la 'Roja'.

Preguntado por Lamine Yamal, le calificó de "extraordinario". "La verdad es que yo me siento un afortunado y un privilegiado de poder jugar a su lado y de enfrentarme a él con el club. Más allá de que sea un 'jugadorazo', que es lo que vemos todos, también convivo con él día a día estas fechas y me parece que es una grandísima persona", expresó.

"Yo creo que se merece el Balón de Oro, no sólo porque sea un buen jugador, sino porque también sigue manteniendo los pies en el suelo pese a tener 17 años y ser algo extraordinario. Es consciente de que es algo extraordinario y aún así lo lleva muy bien, es humilde, es trabajador, y bueno, ojalá lo mantenga así toda su carrera", agregó del extremo del FC Barcelona.

Finalmente, se refirió al posible fichaje de Joan García por el FC Barcelona. "No está hecho. Yo ni soy jugador del Barça, ni Joan García está en la selección, lo único que te puedo decir es que ha hecho una grandísima temporada y me alegra mucho ver como ciertos porteros como él, que parece buena persona también, triunfan en el mundo del fútbol", concluyó.