Unzué: "Hace un año era un sueño que se ha convertido en una realidad muy exitosa"

Xavi: "Unzué se merece todo, estamos para ayudar"

Guardiola: "Ver el Camp Nou lleno es una joya"

BARCELONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista y exentrenador navarro Juan Carlos Unzué mostró su alegría por el gran éxito del partido benéfico entre el FC Barcelona y Manchester City, que acabó en tablas (3-3), con el objetivo de recaudar fondos para luchar contra la ELA, un encuentro frente a 91.962 asistentes que se ha convertido en "una realidad muy exitosa" sobre una idea que hace un año "era un sueño".

"Hace un año era un sueño que se ha convertido en una realidad muy exitosa. Como nos han ayudado y nos han acompañado es muy de agradecer. Por mucho que lo repitan no puedo agradecer a la gente y a los dos clubs lo del día de hoy", afirmó Unzué en la rueda de prensa conjunta con Xavi Hernández y Pep Guardiola.

"Pensaba que sería un sueño llegar a los 80 mil espectadores pero gente del club me dijo que en los últimos 15 días se venden muchas entradas y que en los tres últimos es la leche. Sabían de lo que hablaban", añadió el navarro, que hace poco más de dos años fue diagnosticado con ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad neurodegenerativa que actualmente no tiene cuidado.

Preguntado por si volverá a organizar algún encuentro de la magnitud de lo acontecido, Unzué reconoció la dificultad que supone. "No es fácil montar estos partidos. El fútbol puede generar una recaudación fantástica, une a la gente, hoy lo ha demostrado. Hablé con LaLiga hace dos años para saber si se podía hacer un partido y me dijeron que tenían 300 casos así", apuntó.

El anfitrión del Camp Nou esta noche estuvo presente en los dos banquillos, uno en cada parte con Xavi y Pep. "En los banquillos me he dado cuenta de que no se ve nada. Acostumbrado de verlos desde la televisión o en tribuna, o tienes claro lo que has trabajado o no es sencillo saber lo que está ocurriendo", dijo.

"Venimos haciendo ya mucho ruido. Necesitamos que los plazos sean más rápidos porque esta enfermedad no espera a nada. Cada día se lleva a tres del equipo ELA y llegan tres más al equipo. Nosotros queremos vivir, a pesar de las limitaciones, y ser felices. Necesitamos ayuda y que las administraciones piensen en nosotros", expresó.

XAVI: "UNZUÉ SE MERECE TODO, ESTAMOS PARA AYUDAR"

Por su parte, el entrenador del FC Barcelona destacó la labor de Unzué, quien se "merece todo". "Hoy ha habido espectáculo con juego, pero es secundario. La sociedad tenemos que dar un golpe de manos y hoy lo hemos hecho. Nosotros estamos para ayudar, eso decía Johan Cruyff, si tenemos la oportunidad de ayudar a alguno lo tentemos que hacer", matizó.

"Unzué es un ejemplo de humanidad, valores y principios. Es extraordinario el corazón que tiene. Lo que se ha conseguido es gracias a él. Muy contento de participar en esta causa. Se demuestra que somos más que un club un día más", reflejó.

GUARDIOLA: "VER EL CAMP NOU LLENO ES UNA JOYA"

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, alabó al conjunto azulgrana y al estadio donde el de Santpedor vivió grandes noches como jugador y entrenador. "Hemos hecho una jornada muy bonita con el Camp Nou lleno, una joya verlo así. Siempre es bonito ver el estadio así y tener una buena recaudación por la lucha contra la ELA", dijo.

"El Barça demostró que era más que un club en las semifinales del fútbol femenino, al llenar el Camp Nou. Es un club muy especial, todos lo sabemos", añadió Guardiola, quien también alzó la gestión de Xavi al frente del equipo.

"Me ha causado una grandísima impresión, desde fuera leen bien las posiciones, han fichado muy bien, tienen una plantilla muy amplia, ha sido un gran test para nosotros. Si no vas al límite, no ves la pelota, con agresividad en los primeros pases. Xavi sabe mucho de fútbol, quiere mucho al Barça y lo hará muy bien. Le deseo lo mejor, solo faltaría", sentenció.