Anuar: "Tenemos grandísimos jugadores para hacer sufrir al FC Barcelona"

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Valladolid Anuar Tuhami aseguró este martes que van sin complejos a visitar este domingo a "un equipo tremendo" como el FC Barcelona porque su equipo también cuenta "con grandísimos jugadores para hacer sufrir" al conjunto catalán.

"Con los 'jugadorazos' que han traído y los que ya había han hecho un equipo tremendo y lo van a pelear todo, pero somos un grupo desde el año pasado que se ha ido formando poco a poco y que ha tenido momentos muy difíciles y se ha resarcido, ha levantado la cabeza y ha ascendido", expresó Anuar en rueda de prensa.

Por ello, el de Ceuta es optimista. "Sabemos de nuestras posibilidades y que si vamos a por todas y con toda la confianza de querer hacerles daño, tenemos grandísimos jugadores para hacerles sufrir, sabiendo también que habrá momentos en lo que nos tocará sufrir a nosotros. Siempre hay que creer", advirtió.

El duelo ante los de Xavi Hernández será el tercer de mucho nivel para el equipo, que ya se ha medido a Villarreal y Sevilla. "Son rivales que nos exigen muchísimo y sin poder bajar la concentración porque con tanta calidad que tienen a la mínima te hacen un gol", comentó.

Sin embargo, el empate de la pasada jornada en el Ramón Sánchez-Pizjuán les sirve para darse "cuenta" de que pueden competir "en un campo difícil". "Con nuestras armas no se lo vamos a poner fácil a ningún equipo. El punto en Sevilla nos ayuda a creer en nosotros mismos", apuntó Anuar.

Ante el Sevilla, no quedaron satisfechos con el arbitraje, pero el hispano-marroquí dejó claro que creen "en la honestidad de los árbitros". "Ya sea en el campo del Barça, del Real Madrid o del Valladolid, intentan pitar con toda la justicia posible. Esto es fútbol y a veces hay jugadas polémicas y unas veces se equivocarán y otras será a nuestro favor. No hay que pensar que por jugar contra equipos grandes les benefician", remarcó.

De todos modos, el centrocampista opinó que las dos jugadas de las que se quejan de la pasada jornada fueron "un poco claves". "En la primera con Sergi (Guardiola) se ve que le golpea y pensábamos que iba a pitar penalti y en la otra creo que Ocampos va con una fuerza demasiada excesiva y que debería ser expulsado", admitió

"Es algo que nos molesta y por lo que nos indignamos en el momento, pero no podemos luchar contra eso, los árbitros toman sus decisiones y cada uno tiene su criterio y nosotros lo respetamos", sentenció el futbolista del Valladolid.

Este, autor del gol en el Pizjuán, reconoció también que fue "muy emocionante" marcar en un "estadio tan mítico", y que no tiene problemas en la posición en la que situó Pacheta. "Ya el año pasado me puso en esa posición y no me pilla mucho de sorpresa, él cree que puedo aportar ahí y yo lo acepto, no me sorprendió", puntualizó Anuar. "Yo trabajo para que el entrenador tenga esa confianza en mí, que cuando crea necesario ponerme que no tenga dudas", sentenció.